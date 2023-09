Stikker til Hjulmand

Hvilket tordendrøn!

Hvilket klassemål!

Pierre-Emile Højbjerg tog ansvar, gik forrest og sparkede Danmark på EM-kurs i det, der ellers lignede en kedelig nulløsning.

Finnerne forsvarede sig, og det gjorde de flot i eget felt. Men de kunne intet stille op overfor det projektil, som den 28-årige midtbanekriger sendte af sted uden for feltet.

Pierre-Emile Højbjerg blev matchvinder med sit flotte langskudsmål. Foto: Kenneth Meyer

Løb ud mod bænken

Den var tilmed også uden for Lukas Hradeckys rækkevidde. Og så svævede det danske hold pludselig på en lyserød sky.

Pierre-Emile Højbjerg styrtede ud mod den danske bænk, hvor Kasper Hjulmand stod med knyttede næver og klar til at modtage matchvinderen.

Det var en sejr for Danmark. En sejr for kollektivet og et bevis på, at Danmark lever endnu. Nu er EM-døren på vid gab.

Pierre-Emile Højbjerg er inde midt i klyngen. Han løb ud til den danske bænk efter sejrsmålet. Foto: Kenneth Meyer

Og så kunne festen ligesom begynde. For den sejr sender Danmark på sikker EM-kurs.

- Sejren er en stor lettelse. Vi er et skridt tættere på EM, men arbejdet er slet ikke gjort færdig, siger Pierre-Emile Højbjerg, der var glad for det danske formationsskifte fra fire til tremadsforsvar det sidste kvarter af kampen, hvor Simon Kjær kom på banen.

Midtbaneprofilen er af den opfattelse, at det måske er løsningen at fastholde 3-4-3 formationen i fremtiden.

- Jeg kan godt lide vi slår lidt over til det system, vi har spillet med tre bagude og to på siderne som skubber lidt højt. For os gav det et boost og mere dynamik i holdet i de sidste ti minutter, da vi skiftede system, siger Pierre-Emile Højbjerg og uddyber:

Pierre-Emile Højbjerg scorede sejrsmålet, der bringer Danmark tættere på EM næste sommer. Foto: Kenneth Meyer

- Der blev skiftet rigtig godt ud, og jeg må rose vores trænerteam for at sætte os op i forhold til den modstander, vi spiller mod, forklarer Pierre-Emile Højbjerg, der mener, at Kasper Hjulmand skal holde fast i en 3-4-3-formation.

- Der er store forventninger til os fra mange sider. I den forbindelse er vi nødt til at huske, hvad vi har været gode til.

- Vi har før vist i de kampe, hvor tingene er på spidsen, at vi er sammentømret, og det har hjulpet os. Og her føler jeg, at 3-4-3-systemet giver os mere dynamik og flere lag i holdet.

Pierre-Emile Højbjerg ser gerne, at Hjulmand spiller 3-4-3 fremover, fordi Danmark har haft stor succes med det system. Foto: Kenneth Meyer

3-4-3 fungerer for os

- Vi har set, at 3-4-3 fungerer for os over længere tid. Der er ikke noget galt i at være stædig, men der er heller ikke noget galt i at lægge på og udvikle det system, som vi har haft stor succes med, pointerer Pierre-Emile Højbjerg, der erkender, at holdet det seneste har savnet overskuddet, som har kendetegnet landsholdet i Hjulmands første tid på posten.

Pierre-Emile Højbjerg viste stort overskud, da han efter triumfen gav megafonen til Rasmus Højlund, så han kunne få gang i de danske fans.

- Da vi vandt i Parken mod San Marino var Højlund efter mig. Han synes, jeg mumlede i megafonen. Så han skulle have den efter sejren mod Finland, smiler Pierre-Emile Højbjerg.

Rasmus Højlund greb megafonen og brølede: - Vi er danskerne, vi er danskerne.

Og så kunne festen begynde.