Stjal showet med hattrick

Brasilien og Neymar fortsatte natten til onsdag dansk tid holdets perfekte indledning på den sydamerikanske VM-kvalifikation i fodbold.

På udebane vandt brasilianerne 4-2 over Peru takket være et hattrick af anfører Neymar.

Med hans tre mål overhaler han Ronaldo på andenpladsen på listen over de mest scorende spillere i det brasilianske landsholds historie.

PSG-angriberen har nu scoret 64 mål for Brasilien. Det er kun overgået af fodboldlegenden Pelés 77 mål.

Det var ellers værterne, der startede bedst på hjemmebanen i Lima, da André Carrillo bragte Peru foran 1-0 efter bare seks minutter.

I det 28. minut udlignede Neymar for gæsterne på et straffespark, inden Peru igen bragte sig foran i anden halveg på et langskud af Renato Tapia.

Efter 64 minutter kunne Everton-spilleren Richarlison så endnu engang bringe balance i regnskabet, inden Neymar tog fat og sendte brasilianerne i front på endnu et straffespark i det 83. minut.

Efterfølgende fik Peru Carlos Zambrano vist ud, hvorefter Neymar fuldførte sit hattrick i kampens overtid.

Med resultatet topper Brasilien og Argentina nu den sydamerikanske VM-kvalifikation med seks point efter to kampe.

Venezuela, Paraguay, Chile og Colombia var også i aktion i Sydamerikas VM-kvalifikation i nat.

I byen Mérida tabte Venezuela 0-1 på hjemmebane til Paraguay. Her scorede Gastón Giménez det afgørende mål fem minutter før tid, efter at hjemmeholdet havde brændt et straffespark i det 5. minut.

I Chile bød hjemmeholdet Colombia op til dans i en særdeles underholdende affære.

Chile lignede længe sejrherrerne, efter at de to veteraner Arturo Vidal og Alexis Sánchez sendte holdet i front 2-1 i første halveg.

Men i kampens overtid lykkedes det Colombias Radamel Falcao, der med sine 34 år selv er en erfaren herre, at udligne til 2-2.

