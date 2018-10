Stjerne droppede landsholdet: Nu må han heller ikke spille for klubben

Når Rangers søndag besøger Hamilton Academical i den skotske Premier League, så bliver det uden topscorer Kyle Lafferty.

Årsagen til fraværet er hverken skade eller karantæne, men derimod, at det nordirske fodboldforbund har blokeret ham. Det skriver BBC.

Lafferty var udtaget til den nordiske landsholdstrup, der i den forgangne uge skulle spille Nations League-kampe mod Østrig og Bosnien.

I sidste øjeblik meldte angriberen dog afbud, og det gjorde landstræner Martin O'Neill så rasende, at han sammen med det nordirske fodboldforbund har blokkeret Lafferty i søndagens kamp for Rangers.

Ifølge FIFA-regler kan en spiller, der bliver skadet, mens han er en del af landsholdstruppen, blive forhindret i at spille op til fem dage efter landskampsperioden slutter. Det betyder lige nøjagtigt, at søndagens opgør kan rammes, idet landsholdspausen officielt sluttede tirsdag.

Laffertys afbud i sidste øjeblik skyldtes en skade i achillessenen. Landstræner Martin O'Neill har dog fortalt, at han har kendt til den skade siden september, så det kan ikke bruges som undskyldning, at den lige pludselig er kommet.

- Jeg regner med at tage en snak med ham. Ikke inden kampen. Der er ikke flere landskampe før november, så vi har god tid til at have den samtale, sagde O'Neill l i forbindelse med afbuddet i sidste uge.

