Stjerne droppet igen: Nu får han med grovfilen af kollega

Leroys Sané er blevet indkaldt til den tyske landsholdstrup forud for torsdagens Nations League-opgør mod Frankrig.

Sané, der ikke var med i Tysklands VM-trup og sidenhen også er røget længere ud i periferien i Manchester City, er tidligere blevet kritiseret for sin attitude. På dagens pressemøde fik den unge kantspiller også et par ord med på vejen fra Real Madrid-spilleren Toni Kroos.

- Leroy er en kvalitetsspiller. Vi har ikke mange med hans talent på holdet. Men nogle gange handler det om kropssprog. Når man kigger på ham, kan man være i tvivl, om han har vundet eller tabt. Det virker ikke til at betyde noget for ham, siger Toni Kroos.

- Det er krystalklart, at vi har brug for en spiller med hans kvalitet, hans fart og hans venstrefod. Han er bare nødt til at forbedre sit kropssprog.

Leroy Sané er også tidligere blevet kritiseret af Manchester City-manager Pep Guardiola for sine attitudeproblemer, der angiveligt også er en af årsagerne til, at han er gledet bag i køen til start-11'eren i klubben.

Tyskland spillede torsdag aften 0-0 mod Frankrig i første runde af Nations Lerague.

Fodbolden reddet: DBU og spillerne indgår aftale

Midt i konflikten: Landstræner-assistent forklarer sit pludselige stop

Dansk tv-kommentator svarer på kritik efter 'reality-show'