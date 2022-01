Stjerne smidt af landsholdet: Vil ikke stikkes

Atlético Madrid-spilleren Renan Lodi er ikke fuldt vaccineret mod coronavirus, og derfor har Brasiliens fodboldlandstræner, Tite, udeladt ham af sin trup.

Det afslørede han torsdag, da han skulle sætte navn på de spillere, der skal spille VM-kvalifikationskampe mod Ecuador og Paraguay i slutningen af januar og begyndelsen af februar.

- Renan Lodi var ekskluderet fra muligheden for at blive udtaget på grund af sin manglende vaccination, siger Tite ifølge Reuters.

Ifølge landsholdets koordinator Juninho Paulista har Renan Lodi fået sit første vaccinestik den 10. januar, men det er ikke nok til, at han kan rejse ind i Ecuador, hvor Brasilien spiller 27. januar.

For at komme ind i Ecuador skal man således være fuldt vaccineret mod coronavirus.

Det er dog ikke kun praktiske årsager, der afholder Renan Lodi fra at blive udtaget. Landstræneren har klare holdninger om vaccination.

- Personligt mener jeg, at man har et socialt ansvar for at blive vaccineret, siger Tite.

23-årige Renan Lodi har hidtil i karrieren fået 15 kampe på det brasilianske landshold.

Resultatmæssigt er det ikke ligefrem vigtige landskampe, Brasilien står over for. Tites tropper er således allerede sikre på billetten til VM i Qatar.