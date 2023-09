Stjerne søger psykologhjælp efter tårevædet udskiftning

Tottenham-spilleren Richarlison vil søge hjælp hos en psykolog, efter at han brød sammen i gråd, da han blev udskiftet i en landskamp for Brasilien natten til lørdag.

I et interview med den brasilianske avis O Globo forklarer han sin tårevædede reaktion med, at han ville have 'de ting, der skete uden for banen ud af systemet'.

- Jeg har været gennem en turbulent tid uden for banen i de sidste fem måneder. Nu er tingene en smule mere stabile derhjemme. Folk, som kun har haft øje for mine penge, er ikke længere tæt på mig.

- Det hele begynder at køre nu, og jeg er sikker på, at jeg kommer ind i en god periode med Tottenham.

- Jeg tager tilbage til England og søger hjælp fra en psykolog til at styrke mit sind. Det er det, det handler om. At blive stærkere, fastslår Richarlison ifølge BBC i interviewet.

Natten til onsdag blev den 26-årige angriber udskiftet på ny, da Brasilien slog Peru i VM-kvalifikationen.

På klubniveau har han haft det svært siden sidste sommers skifte til Tottenham, hvor han blot er noteret for fire scoringer i 40 kampe.