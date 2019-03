Stjerne stopper: Nu bliver folk glade

Angriberen Gonzalo Higuain har trukket Argentinas landsholdstrøje over hovedet for sidste gang.

Det meddelte den 31-årige Chelsea-angriber torsdag i forbindelse med et interview med Fox Sports ifølge Reuters, hvor Higuain valgte en sarkastisk tilgang til sin beslutning.

- Min cyklus med landsholdet er ovre. Nu vil jeg se tingene udefra til manges glæde, lød det således fra Gonzalo Higuain.

- Jeg har snakket med Lionel Scaloni (Argentinas landstræner, red.) og gav ham min mening, og beslutningen er truffet. Jeg mener, at det er det bedste for mig, siger Higuain.

Han er i øjeblikket udlejet til Chelsea fra Juventus, efter at han senest var udlejet til AC Milan.

Han opnåede 75 landskampe for Argentina og scorede 31 mål for nationen, og han optrådte senest for Argentina, da Nigeria blev besejret 2-1 ved VM.

Higuain indledte karrieren i hjemlandet i River Plate og spillede efterfølgende i Real Madrid og Napoli, inden han blev solgt til Juventus.

Han er ofte blevet kritiseret for sine indsatser på landsholdet.

Blandt andet misbrugte han en stor mulighed for at bringe Argentina foran i VM-finalen i 2014, da Tyskland vandt og blev verdensmester.

Han misbrugte også en stor mulighed i finalen i Copa America mod Chile i 2015, og han misbrugte et straffespark i straffesparkskonkurrencen, da Argentina tabte finalen.

- Folk husker de mål, jeg ikke scorede, og ikke de mål jeg scorede, siger Gonzalo Higuain.

Han er udlejet til Chelsea i Premier League indtil sommer.

Se også: Superliga-stjerne chokerer efter otte sekunder

Se også: Tordner mod Tøfting: Det er virkelig dumt!

Ken Ilsøs klub tager ingen chancer: - Det er alvor