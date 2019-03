Stjerneangriberens rørende gestus

Der var skandinavisk målbonanza, da Norge spillede 3-3 med naboerne fra Sverige i et vildt nordisk opgør med skiftende føringer og sene mål.

Inden tv-seerne blev forkælet med mål og spænding, var det dog et anderledes og hjertevarmende højdepunkt, der stjal opmærksomheden.

Som i så mange andre kampe gik de norske og svenske spillere på banen i følgeskab med unge indløbsmaskotter i fodboldtøj. Den norske Premier League-bomber, Joshua King, var opmærksom til indløbet på det kolde Ullevaal stadion, hvor temperaturen nærmede sig frysepunktet. En af maskotterne frøs, det kunne nordmanden ikke ignorere, og han gav derfor den unge dreng sin træningsjakke på. King var derfor den eneste nordmand, der ikke bar en træningsjakke under nationalmelodien.

- Jeg så, at han stod og skælvede, og så tænkte jeg, 'jeg er varm'. Han var en lille fyr, og han stod og frøs, så jeg tænkte, at han kunne få min jakke på, sagde Joshua King til TV 2 Norge efter kampen.

Bournemouth-angriberen høstede efter kampen masser af ros fra holdkammeraten Markus Henriksen, der mener, at den barmhjertige gerning symboliserer en positiv, personlig udvikling.

- Han er blevet mere voksen i løbet af den tid, jeg har spillet med ham. VI har spillet sammen, siden vi var små, på u-landsholdene, og Josh (Joshua KIng red.) har taget store skridt både på og udenfor banen. Gerningen viser, at han har et stort hjerte, og det vigtigste er jo, at han er en fantastisk fodboldspiller. Du ser, hvor meget han giver til os som landshold, og det er fedt at se, sagde Hull-spilleren Markus Henriksen efter kampen.

Joshua King leverede assist til det første mål og scorede selv det andet og sendte dermed Norge på, hvad der lignede, sikker sejrskurs.

Svenskerne kom dog på helt vanvittig vis tilbage i kampen på mål af Victor Claesson og to sene mål af Mainz-spilleren Robert Quaison. Desværre for Sverige blev Quaisons andet mål i første overtidsminut ikke det sidste mål i kampen, da nordmanden Ola Kamara stangede et point hjem til Norge i 97. minut.

Norge har tre point op til Sverige på den EM-adgangsgivende andenplads i gruppe F, der toppes af Spanien.

