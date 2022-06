Stjernen bryder sammen for åben skærm

Oleksandr Zinchenko glædes over opbakningen til Ukraine, men minder samtidig om, at det kan være os andre i morgen

Det er selve verdensmesterskabet i fodbold, der higes efter, når Skotland onsdag aften tager imod Ukraine på Hampden Park i Skotland.

Vinderen af opgøret skal møde Wales i en kamp om en enkelt billet til cirkusset i Qatar til november og december.

Men det bliver først og fremmest emotionelt og i skyggen af Ruslands overgreb på Ukraine, når de to hold går på banen.

For det er første gang, det ukrainske landshold spiller siden invasionen 24. februar. Og for ukrainernes største stjerne, Oleksandr Zinchenko, er det svært at tale om krigen.

Det kom for alvor til udtryk, da han tirsdag aften skulle svare på spørgsmål fra pressen.

- Alle ukrainere ønsker én ting – at stoppe denne krig, sagde han med en tydelig klump i halsen

- Jeg har talt med folk fra forskellige lande verden over, og jeg har talt med nogle ukrainske børn, der slet ikke kan forstå, hvad der sker hjemme i Ukraine.

Foto: Andy Buchanan/AFP/Ritzau Scanpix

- Det eneste, de ønsker, er at få krigen til at stoppe, kom det nu med tårerne frit fremme.

Han vandt for nylig det engelske mesterskab igen med Manchester City og iklædte ved den lejlighed Premier League-trofæet Ukraines flag.

- Mange lande forstår det måske ikke, men i dag er det Ukraine, og i morgen kan det være jer. Derfor må vi stå sammen og besejre denne aggression.

- Jeg er overbevist om, at hele Ukraine ser med (i aften, red.). Vi vil kunne mærke støtten.

Kampen spilles fra klokken 17 dansk tid.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Vilde tal: Nu kan alt ske med Holger

Holgers millioner: Så meget tjener han

Stjerne overrasker: Kunne ikke modstå saudiarabisk pengetank