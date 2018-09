Stjernen skred efter kæmpe ballade: - Menneskeligt skuffet over ham

Den tyske fodboldstjerne Mesut Özil har trukket mange overskrifter de seneste måneder og gør det stadigvæk.

Selv om Arsenal-esset ikke længere er en del af det tyske landshold, er han i høj grad fortsat et varmt tema i forbindelse med dets kampe

Efter torsdagens 0-0-kamp mod Frankrig i Nations League kritiserede landstræner Joachim Löw måden, som Özil valgte at forlade det tyske landshold på efter VM-slutrunden.

Han gjorde det med en lang forklaring på sociale medier, men ulejligede sig ikke med at kontakte Löw.

- Selvfølgelig havde jeg forventet, at han havde ringet til mig. Årsagen til, at han ikke gjorde det, kender jeg ikke, sagde Löw ifølge Sport1 til tyske ZDF efter kampen i München mod de franske verdensmestre og tilføjede, at han ’menneskeligt er skuffet over ham’.

- Vi har i årevis fulgtes ad og havde stor succes. Han var en klassespiller, siger Löw.

Den tyske landstræner vil forsøge at komme i kontakt med sin tidligere yndlingsspiller for at drøfte situationen, men han vil ikke forsøge at overtale ham til et comeback.

Allerede onsdag på pressekonferencen før kampen sagde Löw, at Özil ikke får mulighed for at vende tilbage til det tyske landshold:

- I DFB (det tyske fodboldforbund, red.) er det intet tema. Spillere, der er stoppet, spiller ingen rolle.

