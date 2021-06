Stjernens opråb: - De er en del af problemet!

Der blev buhet fra tribunen, da flere af de engelske landsholdsspillere knælede før deres EM-opvarmningskampe i sidste uge.

Og det hører ingen steder hjemme, mener den tidligere engelske anfører Rio Ferdinand.

Han har således ikke meget til overs for de fans, der valgte at ytre deres utilfredshed. Det skriver BBC.

- De er en del af problemet. De her mennesker skal dannes. Jeg tror ikke engang, at halvdelen af dem ved, hvad de buher af, siger Ferdinand.

Når spillerne knæler, er det for at støtte kampen mod racisme. Og det er ikke et ukendt fænomen. Flere amerikanske atleter har siden 2016 knælet under nationalsangen for at vise støtte til Black Lives Matter.

Den engelske landstræner, Gareth Southgate, har også blandet sig i sagen. Han har efter hændelsen understreget, at det ikke er politisk ment, når spillerne knæler, og at tilskuerne har misforstået pointen.

Southgate oplyser ydermere, at spillerne har tænkt sig at blive ved med at knæle for at fortsætte kampen. Han har i et åbent brev skrevet, at det er spillernes pligt at interagere med offentligheden om emner som lighed, inklusivitet og racemæssig uretfærdighed.

Rio Ferdinand henviser også til landstrænerns svar, og den tidligere United-stjerne påpeger, at folk ikke har forstået, hvad problematikken omhandler.

- Der er mange mennesker, dumme mennesker, synes jeg, som bruger undskyldninger og politik som baggrund for, hvorfor de er uenige eller buher af spillere, der knæler. Lyt, lær, vær informeret, og så buher du ikke, lyder ophåbet fra Ferdinand.

England åbner sin EM-kampagne 13. juni, hvor Kroatien er modstanderen på Wembley.

