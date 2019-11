Stjerner i opsigtsvækkende boykot

Demonstrationer og politisk uro har i de seneste uger hærget i Chile, og nu får det også konsekvenser for fodboldlandsholdets venskabskamp i næste uge mod Peru.

De chilenske spillere nægter nemlig at spille kampen. Det skriver landet fodboldforbund (ANFP) på sin hjemmeside.

Beslutningen blev taget onsdag på et spillermøde på landsholdets træningsanlæg i udkanten af hovedstaden Santiago, og holdet har informeret Perus landshold om beslutningen.

Landstræner Reinaldo Rueda har sendt alle spillerne tilbage til deres klubber.

- Vi er fodboldspillere, men frem for alt er vi mennesker og medborgere, skriver anføreren for Chiles landshold, Gary Medel, på Twitter.

- Lige nu har Chile langt vigtigere prioriteter end næste onsdags kamp, skriver forsvarsspilleren, der til daglig spiller for italienske Bologna.

Kampen skulle være spillet onsdag 20. november i Peru. Det chilenske landshold samledes tidligere på ugen for at forberede sig til kampen, og allerede der udtrykte flere af spillere tvivl om, hvorvidt de havde lyst til at spille.

- Der er en svær atmosfære, og efter min mening skal vi ikke spille, af respekt for det der sker i vores land, sagde Bayer Leverkusens Charles Aranguiz tirsdag.

Flere af spillerne har tidligere udtrykt opbakning til protesterne i landet mod præsident Sebastián Piñera.

Det var i første omgang en annoncering af prisstigninger på offentlig transport, der udløste de udbredte demonstrationer i Chile.

Protesterne, der begyndte 20. oktober, har siden udviklet sig til at handle om uligheden i landet.

Foreløbig har mindst 21 mennesker mistet livet under urolighederne, og omkring 7000 er blevet anholdt.

Finalen i Copa Libertadores - Sydamerikas svar på den europæiske fodboldturnering Champions League - 23. november er på grund af urolighederne blevet flyttet fra Santiago til Lima i Peru.

Urolighederne har også betydet, at Chile måtte aflyse sit værtskab for et klimatopmøde og et handelstopmøde.

