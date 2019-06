Stjerner raser efter lufthavn-drama: - Respektløst og groft

Det store diplomati bliver nu rullet ud fra Tyrkiets side. For den tyrkiske regeringen, ja tyrkere generelt er voldsomt utilfreds med Island - eller det vil sige den islandske håndtering af landets stolthed: fodboldlandsholet.

Tirsdag aften møder Tyrkiet nemlig Island i Reykjavik, og da de gæstende spillere ankom til Keflavik lufthavn søndag aften mødte de ikke ligefrem samarbejdsvillige islændinge.

Spillerne blev nemlig tilbageholdt i tre timer i lufthavnen, hvor de afventede tjek af deres pas og kontrol af al deres bagage.

- Vi blev undersøgt mere end en gang, hvilket var helt unødvendigt, og vi blev bedt om at vente lige til nu, sagde anfører Emre Belözoglu til de ventende medier, da spillerne endelig fik lov til at komme igennem.

Også vice-anfører Burak Yilmaz var gal.

- Det, de har gjort mod os, var respektløst og groft.

- Vi har ventet her i tre timer. De to alle vore tasker og endda alles toiletsager. De undersøgte dem om og om igen. Vi fløj i seks og en halv time, og vi ventede i tre, sagde han.

Det fik præsident Erdogans talsmand, Ibrahim Kalin, til at bedyre, at der vil blive taget diplomatiske skridt over behandlingen:

Milli takımımıza İzlanda’da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır.



Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır.



En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 10, 2019

- Den respektløshed, der er blevet udvist over for vores landshold i Island er uacceptabel, og vi må foretage os det nødvendige. Det er allerede gjort.

- Vores stat og nation står bag landsholdet.

- Vores landshold vil levere det smukkeste svar på banen, skrev Ibrahim Kalin, hvorefter den tyrkiske ambassade i Oslo sendte en officiel klage til den islandske regering.

Også udenrigsminister Mevlut Cavusoglu luftede kritik af episoden.

Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın. @TFF_Org @MilliTakimlar — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 10, 2019

- Behandlingen af det tyrkiske fodboldlandshold i Islands Keflavik lufthavn var ikke i tråd med den diplomatiske høflighed og sportslig adfærd.

- Jeg fordømmer myndighederne og de officials, der er ansvarlige for, at det skete. Vi vil fortsat holde øje med situationen, skrev Cavusoglu.

Ydermere er det faldet tyrkerne for brystet, at en ung mand med en opvaskebørste troppede op i lufthavnen og foregav at interviewe spillerne med den.

Det er opfattet som en meget respektløs handling, og har fået meget opmærksomhed på de sociale medier under hashtagget #TurksAreComingForIceland.