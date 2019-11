Stjerner rystede: Sterling droppet efter hals-greb

Den engelske kantspiller Raheem Sterling er blevet droppet fra truppen til EM-kvalifikationskampen mod Montenegro på torsdag.

Det skyldes officielt 'uro' i træningslejren mandag.

Det oplyste Det Engelske Fodboldforbund (FA) sent mandag aften.

- FA kan bekræfte, at Raheem Sterling ikke vil blive taget i betragtning til torsdagens kvalifikationskamp til EM i 2020 mod Montenegro. Det sker som følge af uro på et privat holdområde på St. George's Park (FA's nationale fodboldcenter, red.) i dag. Han er fortsat en del af holdet, skriver FA i en udtalelse på sin hjemmeside.

I samme udtalelse siger landsholdstræner Gareth Southgate:

- Vi har truffet beslutningen om ikke at tage Raheem i betragtning til kampen mod Montenegro på torsdag.

At udelukke en spiller fra en landskamp kan være opsigtsvækkende i sig selv. Men når der ligefrem er tale om Raheem Sterling, én af Englands absolut største profiler de seneste par sæsoner, får det alarmklokkerne til at ringe over hele linjen.

Efterdønninger

Et eller andet er gået helt galt.

Det er dog ikke så svært at få øje på.

Duellen med Joe Gomez i søndagens top-brag i Premier League mellem Manchester City og Liverpool var så markant, at den skabte efterdønninger ind i landsholdslejren dagen efter.

Sterling og Gomez i ophedet diskussion i storkampen søndag. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Gomez skubber Sterling væk. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Altid meget diplomatiske Southgate formulerer det således i pressemeddelelsen:

- En af vores store udfordringer og styrker er, at vi har været i stand til at adskille klubrivaliseringer fra landsholdet. Desværre sad følelserne fra gårsdagens kamp stadig udenpå tøjet.

Der blev ikke nævnt navne, men man skulle være ualmindeligt tung i det (eller måske bare ikke have fulgt med), hvis man var i tvivl om, hvem striden kunne være med. For de to spillere røg i totterne på hinanden under kampen, som Liverpool i øvrigt vandt 3-1.

Den strid fortsatte, da de mødtes i landsholdslejren mandag. Men der er fortsat lang vej fra et par irriterede bemærkninger hen over frokost-buffeten til at blive vraget af landstræneren. Så hvad skete der i lejren, der var så slemt, at Southgate og FA skred til handling?

Ifølge Daily Mail havde Sterling grebet til korporlige metoder mod den i øvrigt større Gomez, da denne kom for at give ham hånd i kantinen.

Greb fat om hans hals

Ifølge avisens unavngivne kilder til stede vendte Sterling sig og tog fat om halsen på Gomez. Først lignede det, at han gjorde det for sjov. Men det var ikke tilfældet, og andre tilstedeværende måtte ile til for at skille parterne ad.

I sig selv voldsomt - men også overraskende, da andre spillere, som avisen har været i kontakt med, var af den overbevisning, at de to spillere havde sluttet fred allerede under kampen søndag.

Sterling fik efterfølgende undskyldt sin handling, og der hersker igen fred og idyl i truppen, som forbund og landstræner helst ser det.

City-stjernen fik kortfattet forklaret sig på Instagram sent mandag. Her skrev han blandt andet:

- Vi befinder os i en sport, hvor følelserne går højt, og jeg er mand nok til at indrømme, når følelserne får bugt med mig.

Imens spekuleres der så i, præcis hvorfor det skulle ende så galt for Sterling.

Måske på grund af resultatet, måske fordi City nu halser hjælpeløst efter Liverpool i Premier League. Men der gættes også på, at de nådesløse sociale medier har udstillet Sterling efter kampen som taberen i duellen med den større og klart stærkere Gomez.

Det er spekulationer, og måske er der også blevet sagt ting, Sterling har haft svært ved at kapere.

Uanset hvad er Sterling ikke at finde på hverken bane eller bænk torsdag, når England møder Montenegro på engelsk grund. England er så godt som sikker på at kvalificere sig til EM næste sommer, selvom Three Lions mangler først montenegrinerne på Wembley og siden Kosovo på en alt andet end let udebane.

Selv hvis England taber begge kampe, og det gør de næppe, skal Kosovo og Tjekkiet, der halser efter og slås om den anden plads, mødes og vil dermed tage point fra hinanden.

Se også: Gnider salt i såret i ny bog: Deres gråd var det hele værd

Se også: Megastjerne smadrer bil til 2,3 mio.

Se også: Mystisk råd til Pukki: - Gør som en støvsugersælger

Stråler i AGF: Ligeså hurtig som superstjernen

Se billederne her: Vonn for fræk til USA