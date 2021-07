Stjerner udsat for racisme: - Fuldstændig horribelt

De engelske spillere tabte finalen efter straffesparkskonkurrence mod Italien, men de rigtige tabere er at finde på sociale medier.

Efter nederlaget blev Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka, der alle tre brændte sine straffespark, udsat for racisme.

- Det er en grim virkelighed for atleter. Man kan håbe, at de fleste ikke kigger på det, men det kan være svært, når det kommer på ens egen profil. Man så det med det samme med abe-emojies og bananer. Fuldstændig horribelt.

- Det er desværre ikke et ukendt problem i fodboldverdenen. Det har eksisteret rigtig længe, siger Stanis Elsborg til Ekstra Bladet. Han er senioranalytiker i 'Play the Game', der har til formål at styrke det etiske fundament for sport.

Marcus Rashford havde modet til at sparke straffe i en EM-finale, men brændte og er efterfølgende blevet udsat for racisme. Foto: Frank Augstein/Ritzau Scanpiz

Totalt ukontrollerbart

Når der bliver skrevet racistiske beskeder fra anonyme profiler på sociale medier, kan det være svært at straffe.

- Det er ikke overraskende for mig, at det sker. Det er rigtig kedeligt at sige. Det er bare sørgeligt, på trods af at UEFA, som vi kan kritisere for mange ting, har kørt ret stærke kampagner på det her område.

- FIFA har også ændret deres regelsæt til endnu hårdere straffe, hvad angår racisme.

- En ting er racisme på stadioner med diskriminerende tilråb. En anden ting er, at det flyttes ud på sociale medier, hvor det er totalt ukontrollerbart.

Stanis Elsborg ser det som en kedelig tendens, at sociale medier bliver genstand for hadbeskeder og hadefulde kommentarer til atleter rundt omkring i verdenen, da de er under massivt pres i forvejen.

- UEFAs strengere straffe over for racisme generelt er et skridt i den rigtige retning. Jeg har ikke noget godt bud på, hvordan vi stopper den massive racisme på sociale medier i kølvandet på de brændte straffe, siger han.

En fan er mandag blevet tilddelt livslang karantæne fra klubben Leyton Orient som konsekvens af de racisitiske bremærkninger.

