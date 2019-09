- Større problem for YouSee end for Superligaen

Direktøren for Divisionsforeningen, Claus Thomsen, ryster ikke på hånden over konflikten mellem YouSee og Discovery

Det er et større problem for YouSee at tabe seere af Superligaen, end det er for Superligaen at tabe YouSee som udbydder.

Sådan vurderer Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen til Ekstra Bladet.

- Fans og andre seere skal nok finde vejen til at se Superliga, er jeg sikker på, siger Thomsen.

- Og Discovery har så stærke platforme, at de sagtens kan få Superligaen ud over rampen, lyder det også fra ham.

YouSee er kommet noget i modvind oven på tirsdagens melding om, at Discoverys kanaler kun bliver tilgængelige gennem YouSees bland selv-tv-pakker.

Meldingen fik torsdag Discovery til at bringe en disclaimer under pausen af Europa League-kampen mellem FC København og FC Lugano.

I landets aviser kunne man læse en disclaimer magen til tv-udgaven. Den så således ud.

Discovery melder, at der ikke er forhandlinger kørende med YouSee om en mulig løsning på tv-krigen

Claus Thomsen forstår dog godt, hvis der er bekymrede miner hos Discovery.

Dog ser han ikke problemer ske for Superligaen og seertallene.

- Det kan godt ske, at konflikten kan have betydning for medielandskabet, men vi har selv solide mediepartnere, som vi ved kan levere, siger Thomsen.

Discovery sender hver weekend flere kampe fra Superligaen på deres kanaler.

Det kan dog blive sværere at få adgang til som seer, hvis bruddet mellem YouSee og Discovery står ved.

Ekstra Bladet følger med i udviklingen på konflikten mellem YouSee og Discovery.

