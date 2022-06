Landsholdsfodbold ... 3. jun. 2022 kl. 23:47 Gem artikel Gemt artikel

Stolt Hjulmand: - Han fortjener kredit

2-1 sejren over de franske verdensmestre var en kæmpe taktisk triumf for Kasper Hjulmand, der hylder Andreas Cornelius for hans fantastiske præstation med to scoringer på 30 minutter