Stolt Jon Dahl: Vi kan komme helt til tops

GIBRALTAR (Ekstra Bladet): 6-0 over Gibraltar blev den største danske udesejr i 106 år. Ikke siden 10-0 sejren over Sverige i 1913 har Danmark vundet så stort på udebane.

6-0 sejren over Gibraltar var ikke et mål for stort i et opgør, hvor specielt Christian Eriksen leverede varen.

Mens Åge Hariede plejede sin infektion efter knæoperationen hjemme i Molde, fik Jon Dahl Tomasson debut som vikarierende landstræner. Danmarks bedste inderside havde håbet på mange danske scoringer. Og det ønske fik han opfyldt.

Jon Dahl Tomasson var stolt over at stå i spidsen for Danmark. Foto: Lars Poulsen.

Han havde lagt stor vægt på, at danskerne ikke skulle stille sig tilfreds med hverken to, fire eller fem scoringer. Spillerne skulle jagte en storsejr mod de svage statister fra Gibraltar. Og det gjorde de også det meste af tiden.

6-0 afspejlede dog ikke det sande billede, fordi danskerne sagtens kunne have scoret flere mål.

- Det var en professionel indsats med seks mål og et clean sheet. Det var ikke lige kønt hele tiden, men det var også en dårlig bane mod en sjov modstander, som Jon Dahl Tomasson formulerer det.

Jon Dahl Tomasson mente, at spillerne leverede en stærk og professionel præstation mod en lidt mærkelig modstander. Foto: Lars Poulsen.

Stolt over at stå i spidsen

Han skiftede både Simon Kjær, Yussuf Poulsen og Thomas Delaney ud, fordi der allerede søndag venter en ny, fysisk kamp.

- Jeg ville ikke tage chancer med dem. Derfor blev de skiftet ud undervejs, forklarer Jon Dahl, der lige efter kampen endnu ikke havde nået at tale med Åge Hareide.

- Jeg er stolt over at stå i spidsen for de her drenge. De var topprofessionelle, til stede og leverede varen.

- Nu kan vi spille os på førstepladsen søndag. Det er en stor motivation. Vi skal være glade for at have en rigtig god målscorer, fordi den kan blive afgørende i den sidste ende, tilføjer Jon Dahl Tomasson.

Åge Hareide er heller ikke i spidsen for landsholdet søndag aften, når Danmark møder Gibraltar. Her vild et igen være Jon Dahl Tomasson, der står med ansvaret.

Efter det uafgjorte resultat mellem Irland og Schweiz torsdag aften, kan Danmark med en sejr søndag mod Georgien bringe sig i front af gruppen.

Søndag mødes også Schweiz og Gibraltar.

