Stolt og ærgerlig viceanfører: - Det er sur røv

Man har måttet kigge langt efter den danske viceanfører ved EM i England. Indtil skæbnekampen mod Spanien, hvor Simone Boye leverede en strålende indsats i det danske forsvar, der holdt Spanien stangen indtil sidste minut.

Det var da også en ærgerlig - men dog fattet - forsvarsspiller, der mødte pressen foran Brentford Community Stadium efter kampen.

- Jeg er stolt, skuffet og ærgerlig, indledte hun.

- Jeg synes vi spiller vores chance i denne her kamp, og jeg synes også, vi fortjener bedre. Det er sur røv at stå her og ryge ud. Det er det, sagde hun.

Ekstra Bladet gav karakterer til alle spillere. Se dem her.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Simone Boye takkede de danske fans efter kampen. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Hun mener, at Danmarks indsats var med til at gøre Spanien dårligere, og derfor var skuffelsen over ikke at få scoret på en af de store chancer også til at få øje på.

Annonce:

- Vi gør lige præcis det, vi havde snakket om. Vi fyrer den af og giver den god energi. Lader dem have bolden og kører de omstillinger, hvor jeg synes, vi bliver vildt farlige. Vi har mange gode chancer og holder dem væk fra store chancer, lød det fra Simone Boye.

Spanien var på forhånd favoritter og er berømt og berygtet for en gigantisk overvægt i boldbesiddelse, uanset hvem de møder. Derfor var det også Danmarks plan at holde dem fra fadet så længe som muligt og så få scoret det ene mål, som kunne sende de danske kvinder i kvartfinalen.

- Vi ville gerne holde den på 0-0 så længe som muligt. Eller i hvert fald holde Spanien fra at score. Med tyve minutter igen ville vi begynde at satse, så det var vi forberedt på.

Og det var netop, hvad der skete. Danmark fik et par gode chancer, men blandt andre Nadia Nadim manglede den sidste skarphed foran kassen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Simone Boye spillede en stærk kamp i det centrale forsvar. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

I stedet slog spanierne til i den anden ende, da Danmark satsede butikken, og derfor var det også en flok slukørede danske spillere, der nu kan se Spanien spille kvartfinale mod England på onsdag.

Annonce:

- Vi stod i rundkredsen og snakkede, og folk skal have lov at være knuste, men jeg håber, at det er stoltheden, vi tager med videre og en masse erfaring til næste år. Vi har haft mange med, som ikke har spillet slutrunde før, så jeg tror, vi er endnu stærkere til verdensmesterskabet næste år, sagde Simone Boye.

Danmark er allerede kvalificeret til VM-slutrunden i New Zealand og Australien næste år.