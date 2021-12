Stopper hos DBU: - Et stort pres

Anders Hagen har siden sommeren 2019 varetaget rollen som fankoordinator hos DBU, men nu er det slut. Det har været et drømmejob, men alligevel har han valgt at sige op

En markant skikkelse har sagt op i DBU.

Anders Hagen, der har været fankoordinator for landsholdet siden sommeren 2019, har kvittet jobbet.

For et par uger siden indgav han sin opsigelse til fodboldunionen, og tirsdag er nyheden så blevet offentliggjort for omverdenen.

Det har dog ikke været noget nemt valg at sige farvel til stillingen, som Hagen selv kategoriserer 'verdens fedeste’ job.

Men tidspunktet er alligevel det rette. Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det er en meget god timing. Vi er på vej ind i en ny sæson, og det er gået helt vildt i 2021. Strategien er blevet fulgt, og for mit vedkommende er der ikke mere kaffe på kanden. Nu er der en ny, der skal tage over, og det passer fint med, at der er et par måneder uden landsholdsfodbold, siger Hagen.

Det er imidlertid på godt og ondt, at det professionelle arbejde med Kasper Hjulmands succesfulde tropper bliver parkeret.

- Jeg elsker det her job. Det er det fedeste overhovedet, og jeg kan ikke forestille mig noget federe. Det er skræddersyet til mig. Jeg kan dog ikke fortsætte mere i det hverken fysisk eller psykisk, siger Hagen og uddyber:

- Det handler om de klassiske stresselementer. Det er et stort pres at være i den stilling, og der er et stort pres ved at være i DBU. Især når det går så godt, som det har været tilfældet. Der er jo meget større interesse og efterspørgsel. Den slags slider. Jeg havde også aftalt med min kæreste, at det ikke var et job, jeg skulle have for evigt.

Hagen har fremtiden på plads, eftersom han har allerede har fundet et nyt job. Der kan ikke sættes navn på det nye kapitel endnu, men han understreger, at karriereskiftet og bruddet med DBU ikke skyldes uoverensstemmelser.

Hele forløbet er foregået uden dramatik, pointerer han.

- Kasper Hjulmand ringede også den anden dag og sagde farvel. Han var meget ked af det. Der har kun været god stil fra DBU’s side, siger Hagen.