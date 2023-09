Stor debat: - Det har jeg vidst i ti år

- Det er et privilegie, jeg står for Danmark og ingen selvfølge, siger Kasper Schmeichel, der forklarer, at omverdenen langt om længe har opdaget, hvor god Frederik Rønnow er blevet

Kasper Schmeichel kan godt forstå, at målmandssituationen på landsholdet er blevet et tema. Sådan skal det være i topfodbold.

Det har den i sandhed været op til de to kampe mod San Marino og Finland, fordi Kasper Schmeichel slet ikke har spillet og rivalen Frederik Rønnow har storspillet for Union Berlin.

- Det skal altid være et tema, hvem der skal stå på det danske landshold, siger Kasper Schmeichel indledningsvis i den danske landsholdslejr dagen efter 4-0 sejren over San Marino.

Kasper Schmeichel har stor respekt for Frederik Rønnow og den udvikling, han har gennemgået. Foto: Jens Dresling

- Men man skal også lige huske, at det kun er tre kampe, jeg ikke har spillet, pointerer han og glæder sig over, at medierne og omverden endelig har fået øjnene op for Frederik Rønnows kvaliteter.

- Det er dejligt, at I og andre omsider har fundet ud af, hvor god Frederik Rønnow er som målmand.

Annonce:

- Det har jeg vidst i ti år, hvor jeg har trænet sammen med ham på landsholdet. For mig er det slet ikke nyt, hvor meget Rønnow har udviklet sig gennem årene.

- Jeg har stor respekt for Frederik og de øvrige konkurrenter, siger Kasper Schmeichel, der omvendt ikke tager det som en selvfølge, han skal stå for Danmark.

Kasper Schmeichel havde en meget stille aften i Parken. Det bliver en helt anden udfordring søndag mod Finland. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Kan se mig selv i øjnene

- Jeg tager det aldrig for givet, at jeg skal spille for Danmark. For mig er det et privilegie at stå på mål for Danmark. Det er noget, jeg har optjent over tid.

- Men det er klart, at der altid skal være en debat. For målmandspositionen er en af de vigtigste på et fodboldhold, siger Kasper Schmeichel, der med et skævt smil siger, han har haft valgmuligheden om at lade være med at læse de seneste ugers skriverier om den debat, der har huseret om valget af førstekeeper på landsholdet.

- Når den dag til træning kommer, hvor jeg ikke føler, jeg er den bedste, så er det ved at være slut.

Annonce:

- Men jeg kan stadig se mig selv i øjnene med gejst og tænding. Og så har jeg en stærk tro på mine egne evner.

- Når det er sagt, har jeg også så meget selvindsigt, at jeg ved, når det hele ikke fungerer længere, siger den snart 37-årige landsholdskeeper.

Kasper Schmeichel spiller landskamp nummer 96 mod Finland på søndag. Foto: Jens Dresling

Søndag spiller han sin landskamp nummer 96 for Danmark. Og det er noget, der påvirker ham utrolig meget at trække landsholdstrøjen over hovedet.

- For mig er den største ære at stå på mål for landsholdet.

- Folk har måske svært ved at forstå, hvad landsholdet betyder for mig. Det er præcis der, hvor jeg føler mig hjemme, når jeg står med landsholdstrøjen i Parken, forklarer han.

Foto: Kenneth Meyer

Kasper Schmeichel reflekterer mere over det i dag, når man tænker på, at han hele karrieren har boet i udlandet.

- Når jeg kommer hjem til Danmark, så ser jeg de gode ting, jeg ikke har i min dagligdag.

- Jeg synes også, at det er fantastisk at se så mange landsholdstrøjer, når man går en tur på gaden.

- Den stemning, det fællesskab og opbakningen var der slet ikke, da jeg spillede min første landskamp i Parken mod Malta. Dengang var der 11.500 tilskuere.

- Det, vi oplever nu, er noget helt unikt. Vi skal sætte pris på det og aldrig tage det for givet, siger han.

Kom med i kulissen - så vildt er Parkens indre.