Stor fuser i Parken: Kæmpe dansk nedtur

PARKEN (Ekstra Bladet): Danmark har ikke sat kursen direkte mod EM-slutrunden næste sommer, hvor Parken kan blive hjemmebane for danskerne i to af tre gruppekampe. Efter 1-1 mod Irland i Parken, har Danmark nu startet kvalifikationen med slingrekurs efter to uafgjorte kampe.

Pierre Emile Højbjerg bragte Danmark i front med sin scoring et lille kvarter før tid, da han kom løbende i feltet og headede Jens Stryger Larsens indlæg i mål.

På det tidspunkt havde Højbjerg blot været på banen i ti minutter. Han havde afløst Lasse Schøne, der ikke havde sin bedste aften. Energimaskinen Højbjerg viste vindermentalitet og mod, da han trådte frem mellem venner og fjender og sikrede sejren.

Skuffende

Scoringen var en naturlig konsekvens af det massive pres, danskerne havde lagt på irerne.

Men festen fes ud i Parken, da Shane Duffy udlignede på et hovedstød efter et irsk frispark. Det skete i en situation, hvor ireren simpelthen kom højere end den danske landsholdsanfører, Simon Kjær.

Landstræner Åge Hareide havde på forhånd sagt, 0-0 ikke var et dårligt resultat. Men danskerne har grund til at være dybt skuffede efter pointdelingen.

Pierre Emile Højbjerg jublede forgæves. Foto: Lars Poulsen

De dominerede og var klart bedst, men svigtede i de afgørende situationer.

Efter tre af de fire seneste kampe målløse mod Irland, sluttede det igen uafgjort. Faktisk lignede det længe endnu en nulløsning, fordi irerne havde held med at stå kompakte og lukke ned for det danske opspil centralt.

Brændte store chancer

Parken var klædt i rødt og hvidt. Der var feststemning i nationalarenaen efter 19 måneder uden landskamp. Men spillerne kunne i lange perioder slet ikke leve op til den smukke og til tider elektriske stemning blandt de 34.610 tilskuere. De rød-hvide flag blafrede og tilskuernes tålmodighed blev sat på alvorlig prøve. Specielt efter pausen, hvor Yussuf Poulsen, Martin Braithwaite og Nicolai Jørgensen brændte store, oplagte scoringschancer.

Yussuf Poulsen, der var Danmarks bedste, var tæt på at score i begyndelsen af anden halvleg. Han blev smart spillet fri i feltet af Nicolai Jørgensen, men misbrugte den gyldne mulighed på Darren Rudolph. Faktisk viste han både dynamik, overblik og evner til at udfordre. Han var bare uheldig med sine afslutninger.

For lidt over kanterne

Danmark havde bolden mest, men havde før pausen ikke lært meget fra de seneste tre 0-0 kampe mod Irland.

De spillede for langsomt, for uopfindsomt og alt for meget centralt i banen. Irerne havde let ved at lukke af for Danmark i feltet foran eget mål, mens både Henrik Dalsgaard og Jens Stryger Larsen stod i fri position uden at få bolden på kanterne.

Centralt var Danmark heller ikke så godt kørende før pausen, hvor Lasse Schøne og Thomas Delaney lavede mange uprovokerede fejl.

Yussuf Poulsen brændte flere store chancer. Foto: Lars Poulsen

Christian Eriksen var tættest på at score før pausen, da Darren Randolph måtte give hjørnespark på et frisparksforsøg fra den danske kreatør lige uden for feltet.

Irerne var sjældne gæster foran Kasper Schmeichels mål, men Shane Duffy var tæt på at bringe holdet foran, men han fik ikke afsluttet på den frisparksbold, som Conor Hourihane sendte ind i det danske felt. Men Kasper Schmeichel smed sig ned og forhindrede en scoring.

Ofte forsvarede irerne sig dybt med ti mand på egen banehalvdel. Det gjorde arbejdsbetingelserne svære. Omvendt var det ingen hjælp for danskerne, at der var for lidt bevægelse og spillet gik for langsomt.

