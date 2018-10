Stor gennemgang af landsholdet: Eriksen er væk - han er helt til rotterne

Lerager, Højbjerg og Delaney er blandt mulighederne som erstatning for skadede Christian Eriksen - Simon Kjær, Lasse Schöne og Yussuf Poulsen vender hjem i topform - se det store formtjek af landsholdsspillerne her

Landstræner Åge Hareide skal med stor sandsynlighed undvære sin ubetingede bedste spiller Christian Eriksen for tredje gang på to et halvt år. Det giver udfordringer at finde frem til, hvorfra målene så skal komme, når Danmark på lørdag skal forsøge at spille sig nærmere sejren i Nations League-gruppen mod Irland i Dublin.

Nordmanden har ingen, der direkte kan afløse Christian Eriksen. For ingen i hans trup er på niveau med Eriksen.

Men spillere som Lukas Lerager, Pierre Emile Højbjerg og til dels Thomas Delaney kan træde ind i den offensive, dirigerende rolle på midtbanen. Spørgsmålet er så om det er nok mod revanchelystne Irland.

På trods af fraværet af Christian Eriksen kan Hareide glæde sig over flere ting, når han samler sin trup mandag eftermiddag i Herning.

Det mest positive lige nu er, at Simon Kjær, Lasse Schöne og Yussuf Poulsen vender hjem i særdeles god form. Det viser det formtjek, Ekstra Bladet har lavet forud for samlingen.

Yussuf Poulsen (th.) er brandvarm i Red Bull Leipzig for tiden. Foto: Robert Michael / Ritzau Scanpix.

Yussuf Poulsen er lige nu i usædvanlig målform. RB Leipzig-spilleren har scoret fem gange de seneste seks kampe og har præcis fundet formen siden den seneste landskampsamling.

Yussuf Poulsen har ofte slået fast, han aldrig bliver den store målsluger. Men faktum er, at han i flere kampe har optrådt som angriber for RB Leipzig og levet op til de forventninger, der følger med.

Men også anfører Simon Kjær har taget den gode VM-form med sig ind i den nye sæson.

Efter trænerskiftet til Pablo Machin er Kjær blevet den centrale styrmand i et tremands-forsvar. I starten under Åge Hareide spillede han til højre i tremands-forsvaret. Nu er Kjær på klubholdet den midterste, der svinger dirigentstokken, hvilket han har gjort i overbevisende stil.

Specielt indsatsen mod Champions League-vinderne fra Real Madrid, hvor Sevilla vandt 3-0 og Karim Benzema blev flået ud efter en time, efter at Kjær fuldstændig havde skilt franskmanden ad.

Lasse Schöne står også stærkt for tiden. Han ligner det sikre kort som midtbanens defensive omdrejningspunkt efter stærke præstationer den seneste tid på klubholdet.

