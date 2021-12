Stor hyldest: Danmark er årets hold i verden

Et eventyr helt oppe i H.C. Andersens-kategorien.

Sådan indleder det engelske fodboldmagasin FourFourTwo fortællingen om det mandlige danske fodboldlandsholds år.

Et eventyr med optur efter optur, der kom i skyggen af Christian Eriksens hjertestop i Parken - og som betød, at sammenholdet i truppen gik fra stærkt til ubrydeligt.

En samling unge mænd, der i al sin enkelhed har og havde fokus på sig selv og egne bedrifter, men som i udpræget grad blev svejset sammen som en enhed i de vanvittige sommerdage.

Danmark blev ikke europamester. Til gengæld rejste Kasper Hjulmands mandskab sig og gjorde arbejdet i VM-kvalifikationen færdigt. Endda så effektivt og suverænt, at man kvalificerede sig til slutrunden næste år som det kun tredje land i verden.

Derfor er det danske A-landshold årets hold i verden, mener Four Four Two.

- Det danske landshold har ikke kun forandret sig til et dominerende hold, der jagter drømme og triumfer. De har fået et helt land til at bakke op som aldrig før. Det er ikke et eventyr skrevet i Andersens hjemland - det er bedre end det.

- Danmarks inspirerende historie er meget ægte om liv og død, drømme, stolthed og meget mere.

Du kan læse hele historien i det seneste magasin her.