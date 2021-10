Stor hyldest til Mæhle: Han er sgu bare god

- Vi kan jo ikke forvente, at Mæhle kan blive ved med at score, siger Kasper Hjulmand, der er dybt imponeret over backens udvikling og målnæse

Det var Kasper Hjulmand, der opfandt ham.

Han debuterede på landsholdet i Hjulmands første landskamp 5. september sidste år.

De færreste lagde så meget mærke til de 18 minutter Joakim Mæhle fik på banen.

Siden har han spillet 20 landskampe, scoret syv mål – altså i hver tredje kamp. Det er ganske usædvanligt for en back med defensive pligter.

Joakim Mæhle har simpelthen brændt den venstre side af på landsholdet, siden han er kommet på. Tirsdag sparkede han Danmark til VM med den afgørende træffer mod Østrig.

Joakim Mæhler Danmark rød. Den stærke og målfarlige back blev matchvinder, da Danmark sikrede VM-billetterne mod Østrig. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau/Scanpix.

Samtidig er Mæhle gået direkte i hjerterne på danskerne. Alle elsker den uspolerede knægt fra Østervrå.

Det er nu engang de færreste, der får råbt deres navn op i hele Parken, når de har leveret noget fantastisk på grønsværen. Men det gør Mæhle, fordi danskerne elsker ham.

Topscorerlisten Det er foreløbig blevet til 42 mål for det danske A-landshold i 2021. I 15 kampe 6 mål Joakim Mæhle (Østrig, Rusland, Wales, Skotland, Moldova, Østrig) 5 mål Kasper Dolberg (Moldova, Moldova, Wales, Wales, Tjekkiet) 4 mål Mikkel Damsgaard (Moldova, Moldova, Rusland, England) Yussuf Poulsen (Tyskland, Belgien, Rusland, Israel) Andreas Skov Olsen (Østrig, Østrig, Israel, Moldova) 3 mål Martin Braithwaite (Israel, Bosnien-Herzegovina, Wales) 2 mål Jonas Wind (Israel, Færøerne) Thomas Delaney (Tjekkiet, Israel) Andreas Cornelius (Bosnien-Herzegovina, Israel) Simon Kjær (Israel, Moldova) 1 mål Jens Stryger Larsen (Moldova) Mathias Jensen (Moldova) Robert Skov (Moldova) Marcus Ingvartsen (Moldova) Pierre-Emile Højbjerg (Østrig) Andreas Christensen (Rusland) Daniel Wass (Skotland) Christian Nørgaard (Moldova) Vis mere Vis mindre

På mange måder passer Joakim Mæhles matchvinderrolle mod Østrig perfekt sammen med den vanvittige rejse, han har været på med landsholdet det seneste år.

Kasper Hjulmand var forleden ude med en løftet pegefinger og signalere, at vi altså ikke skal forvente scoringsstimen fortsætter for Mæhle. Siden har han scoret to kampe i træk – mod Moldova og Østrig.

Joakim Mæhle er nu dansk VM-topscorer i kvalfikationen med fire mål. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Jeg må jo trække mine ord i mig. Mæhle er ikke til at stoppe. Han bliver ved, fordi han er så dygtig, siger Kasper Hjulmand og uddyber:

- Men vi kan jo ikke forvente, at en back scorer i hver tredje landskamp, han spiller.

- Mæhle kan gøre det, fordi han har frit lejde. Han ved jo, han har Thomas Delaney bag sig til at dække af, siger Kasper Hjulmand, der nu skal satse på, at Danmark kan gå ubesejret gennem kvalifikationen samtidig med, at der ikke scores på Kasper Schmeichel.