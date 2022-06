Stor interesse for Qatar-rejser

Udenrigsministeriet har oprettet en ny midlertidig rejsevejledning til Qatar i forbindelse med VM-slutrunden til november.

Her bliver der blandt andet advaret mod dødsstraf, hårde straffe for homoseksualitet og forbud mod offentligt alkolholindtag.

Men det har ikke afskrækket danske fodboldfans fra at bestille rejser til ørkenstaten ifølge LA Travel, der arrangerer fodboldrejser til VM.

- Der har været super fin interesse for vores rejser. Den nye rejsevejledning, tror jeg ikke, er noget, der påvirker vores salg, siger rejsekonsulent hos LA Travel Ronnie Hansen til Ekstra Bladet.

Ifølge rejsebureauet er det fortrinsvis privatpersoner, der køber rejser.

- Nogle virksomheder har visioner og værdier, der ikke stemmer overens med Qatar. Så for erhvervsrejsende er interessen ikke så stor, som den plejer, siger Ronnie Hansen, der ikke ønsker at kommentere på det konkrete antal solgte rejser.

Artiklen fortsætter under billedet..

VM-finalen i Qatar skal spilles på Lusail Stadium, der er blevet bygget til lejligheden. Foto: Lars Poulsen

Modsat andre rejsearrangører har LA Travel valgt at tilbyde fanrejser til slutrunden.

- Vi har ikke noget problem med at arrangere rejser til Qatar. Det betyder ikke, at vi står inde for, hvordan man gør tingene dernede.

- Vores kunder er voksne mennesker, så vi vil ikke blande os i, hvordan de opfører sig. Det er deres egen beslutning.

- DBU vælger at tage afsted, og så synes vi også, at de skal kunne få opbakning fra danske fans. Vi vil gerne hjælpe med, at de kan få en god og sikker tur derned. Vi lever af glade kunder og lever af at lave fantastiske rejser for dem, siger Ronnie Hansen.

- Når vi kommer tættere på afrejse, kontakter vi naturligvis alle gæster og opdaterer dem på de gældende rejsevejledninger- og restriktioner, siger Ronnie Hansen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------