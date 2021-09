Stor kritik af DBU's hemmelige investeringer

Dansk Boldspil-Union vil gerne være en 'en del af noget større' og har endda nedsat sin egen komité, der arbejder for, at fodboldforbundet bliver 'anerkendt for Good Governance, samfundsansvar og gode relationer ved at sikre transparens'.

Samtidig har DBU-formand Jesper Møller ført valgkamp om topposter i UEFA, hvor han har kæmpet for 'øget transparens' i det europæiske fodboldforbund.

Alligevel ønsker DBU ikke at fortælle offentligheden, hvilke selskaber unionen har aktier i, og det får hård kritik fra Transparancy International.

- Det er helt uholdbart, at DBU ikke vil fortælle, hvad de investerer i, siger formand Jesper Olsen.

Det fremgår af DBU's seneste regnskab, at det danske fodboldforbund tjente 6,7 millioner kroner på sine investeringer i 2020.

Beholdningen af værdipapirer er nu vokset til næsten 200 millioner kroner. Altinget har derfor spurgt DBU, om unionen vil udlevere sine aktieliste. Men det afviser kommunikationschef Jakob Høyer med den begrundelse, at Danske Bank styrer forbundets investeringer.

- Derfor mener vi ikke, at vi er forpligtet til at udlevere en liste, der ændrer sig løbende, og som ikke engang er i DBU’s hænder på daglig basis, siger han i et skriftligt svar.

Jakob Høyer (th) i selskab med fodbolddirektør Peter Møller. Foto: Jens Dresling

Play the Game arbejder for at fremme etik og demokrati i topsport er ligesom Transparancy International kritiske over for DBU’s ageren i sagen.

- Det er svært at forstå, at DBU vælger at lukke sig om sig selv og holde deres investeringer skjulte for offentligheden. Det rimer dårligt med deres erklærede mål om at udvise samfundsansvar, og det flugter heller ikke med deres krav om transparens i UEFA og FIFA, siger Jens Sejer Andersen, der er international chef i Play the Game.