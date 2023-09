Stor latter: - Fik en øl og sov i 12 timer

Der er ingen tømmermænd at spore i den finske lejr.

For selvom finnerne var ude på en meget lang flyvetur fra Kasakhstan efter 1-0-sejren torsdag, så er det ikke noget, der har betydning for søndagens opgør mod det danske landshold.

Det forsikrede den tidligere Brøndby-keeper Lukas Hradecky om på pressemødet forud for nøglekampen.

- Alle skal derhen (Astana, red.). Vi gør ikke noget stort nummer ud af det.

- Vi havde en god træningssession i solen i går, var i sauna, fik en øl og 12 timers søvn, så jeg er klar, sagde den finske landsholdmålmand, inden de fremmødte journalister brød ud i latter.

MLS-angriberen Teemu Pukki, der ligeledes har en fortid på Vestegnen, melder sig også helt klar.

For selvom det ikke har været den optimale forberedelse med så lang en flyvetur uden om Rusland, har han fået sovet igennem.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Uafgjort vil ikke være det værste resultat for finnerne, der lige nu topper kvalifikationsgruppen med to point ned til Danmark og Slovenien. Foto: Kenneth Meyer

Tilfreds med uafgjort?

Men mens der er enighed om, at hjemturen ikke kommer til at påvirke de finske værter, ser de en smule forskelligt på, om et uafgjort resultat mod Christian Eriksen og co. vil være tilfredsstillende.

Med et forspring på to point ned til de danske stjerner vil de nemlig fortsat indtage førstepladsen, såfremt det ender lige.

- Jeg vil helt klart være ved tilfreds med uafgjort. Hvis der står 0-0 eller 1-1 sent inde i opgøret, vil vi ikke panikke. Så vil vi forsøge at kontrollere kampen, og jeg vil 100 procent være glad for ét point, lød det fra Lukas Hradecky.

Sådan ser hans landstræner, Markku Kanerva, ikke helt på det.

- Det kommer an på, hvordan kampen udvikler sig. Hvis vi dominerer kampen og har mange chancer, vil uafgjort være en skuffelse for os.

- Men jeg vil nok ikke være meget skuffet, hvis vi spiller uafgjort, lad os sige det sådan.

Opgøret i EM-kvalifikationen mellem Finland og Danmark fløjtes i gang søndag klokken 18.