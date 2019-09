Stor mystik om Salah: FIFA-stemmer talte ikke

En mystisk sag mellem Mohamed Salah og Det Egyptiske Eodboldforbund, EFA, er opstået efter FIFA's The Best Awards, hvor de bedste spillere fra det seneste år kåres.

Her endte Salah på en kedelig fjerdeplads i afstemningen, men angiveligt talte Egyptens stemmer ikke med, og det skaber mystik om forholdet mellem den egyptiske stjerne og EFA.

Ifølge Daily Mail havde landsholdets anfører, Ahmed Elmohamady, og den egyptiske landsholdstræner, Shawky Ghareeb, stemt på deres egyptiske landsmand.

Der var bare et problem: Det Egyptiske Fodboldforbund havde nemlig ikke registreret stemmerne, hvilket har skabt stor debat om, hvorvidt Salah skulle være i strid med EFA.

EFA insisterer dog på, at Ahmed Elmohamady og Shawky Ghareeb har afgivet deres stemmer på Salah korrekt, og derfor har de skrevet til FIFA for at få en forklaring på de manglende stemmer.

Efterfølgende har Salah slettet Egypten fra sin Twitter-profil, da han føler sig forbigået. Samtidig kan man måske fornemme Salahs mening om forbundet på de sociale medier.

- Uanset hvad de gør for at forsøge at ændre på min kærlighed til Egypten, vil de ikke lykkes med det, skriver Salah på sin Twitter-profil.

مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفواpic.twitter.com/CgM7w1xKXY — Mohamed Salah (@MoSalah) September 24, 2019

Det er ikke første gang, at den egyptiske stjerne er i strid med Egyptens Fodboldforbund. I 2018 ville Mohamed Salah ikke reklamere for forbundets hovedsponsor WE, som er et teleselskab.

Forklaringen på dette skyldtes, at Liverpool-profilen har sin egen sponsoraftale med teleselskabet Vodafone. Dengang forsøgte Salah med sin advokat at løse problemerne, men han blev ifølge ham selv ignoreret af EFA.

Det fik den 27-årige egypter til tasterne. Dengang skrev han følgende på sin Twitter-profil:

- Er det ikke normalt, at et fodboldforbund forsøger at løse problemer for sine spillere, så de har det godt? Faktisk oplever jeg det modsatte.

Mohamed Salah spillede i sidste sæson 52 kampe for Liverpool og lavede 27 mål. Det vides endnu ikke, om de manglende stemmer fra Egypten havde en afgørende betydning for udfaldet af kåringen.

