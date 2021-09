Stor Qatar-kovending: Sverige skal IKKE afsted

Det svenske fodboldlandshold dropper januars træningstur til Qatar efter kritik fra landets klubber.

Det meddeler Det Svenske Fodboldforbund (SvFF) på sin hjemmeside.

- Hele konceptet med januar-turen er baseret på, at de svenske klubber er villige til at frigive deres spillere til os, da det ikke sker på internationale såkaldte Fifa-datoer, siger generalsekretær Håkan Sjöstrand til forbundets hjemmeside.

- Efter en god samtale i aftes (tirsdag) står det klart, at der er en samlet opfattelse blandt klubberne om, at de ikke ønsker, at lejren skal finde sted i Qatar. SvFF har lyttet til dette og vil derfor ikke arrangere lejren der.

I stedet vil forbundet nu gå i gang med at finde en anden lokation til træningslejren.

Så sent som i weekenden meddelte forbundet ellers, at landsholdet til januar ville rejse til Doha på træningslejr.

Det frembragte kritiske røster, eftersom Sverige har været en del af den fælles nordiske alliance, som har opponeret mod Qatars syn på menneskerettigheder og ringe forhold for migrantarbejdere.

Blandt andet sagde Dansk Boldspil-Unions (DBU) direktør Jakob Jensen om Sveriges planlagte tur til Qatar:

- Svenskerne må selv forklare, hvorfor de har valgt at gøre, som de har.

- Jeg kan stå på mål for, hvad DBU gør, og hvad vi vil. Og DBU kommer ikke til at tage på nogen træningslejr med noget hold i Qatar til januar, sagde Jakob Jensen.

Den holdning delte de svenske klubber og flere fodboldledere, hvorfor fodboldforbundet nu har skrinlagt planerne om en træningstur til Qatar.

Sverige landstræner, Janne Andersson, argumenterede ellers for Qatar-turen med, at man under opholdet ville give Qatar klar besked om, hvad man mener om forholdene for migrantarbejdere.

- Hvis ikke slutrunden var placeret der, var vi aldrig taget derned. Der er ingen tvivl om, at vi synes, det er forkasteligt, hvordan de behandler arbejderne, sagde han ifølge NTB.

Sverige møder onsdag aften Grækenland på udebane i VM-kvalifikationen. Svenskerne har maksimumpoint efter tre spillede kampe.