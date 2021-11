Stor svensk ros: - Fantastisk

Der er nu ikke noget som ros fra det svenske broderfolk.

Det kommer sjældent, men i tilfældet 'fodboldlandshold' har Fotbollskanalens kommentator Olof Lundh gjort en undtagelse.

For mens slingrende Sverige søndag skal ud i en gruppefinale ude mod Spanien om Gruppe B's VM-billet, så har Kasper Hjulmands tropper jo som bekendt sikret sig sin på suveræn vis.

Det til trods for, at Lundh ikke forstod, hvorfor DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, havde så travlt med at skifte Åge Hareide ud med Kasper Hjulmand på landstrænerposten.

- Alligevel kan jeg i bakspejlet beundre det mod, Peter Møller viste, da han mente, at Hjulmand kunne udvikle Danmark yderligere.

- Resultatet er der unægteligt, og i et vist omfang også spillet. Nu har Kasper Hjulmand et fantastisk spillermateriale, og det gør arbejdet lettere, påpeger Lundh i sin kommentar.

Han har sammenlignet de to landshold, og han kommer måske lidt overraskende frem til, at der er dødt løb på målmandsposten, og han mener, at Danmark er lidt foran på point i backkæden.

På midtbanen er der derimod dansk dominans:

- På midtbanen er det nok kun Emil Forsberg, som rigtigt kan måle sig med det danske landshold. Hjulmand disponerer over spillere, der præsterer mere regelmæssigt, og det er i bedre klubber og ligaer. Højbjerg, Delaney, Wass.

- Malmös Anders Christiansen havde nok spillet for Sverige, men i Danmark er han 25.-26. spiller, skriver Lundh, der selv mener, at det svenske angreb med Zlatan Ibrahimovic, Alexander Isak og Dejan Kulusevski er bedre - omend han har fidus til Mikkel Damsgaard.

Sverige er et point efter Spanien og skal derfor bruge en sejr på Estadio de La Cartuja i Sevilla for at sikre sig en direkte adgang til VM i Qatar.

Sker det ikke, er svenskerne dog sikre på at få en chance mere for at kvalificere sig via playoff.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Daniel Wass mener også, at det danske landshold er et af de helt store.