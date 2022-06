Stor Ukraine-optur: Én sejr fra VM

Ukraine er en enkelt kamp fra VM i Qatar i november og december.

Ukraine slog onsdag aften Skotland på udebane med 3-1 og skal møde Wales på søndag om en billet til fodbold-VM.

Det var ukrainernes første officielle kamp siden den russiske invasion af Ukraine.

Efter 33 minutter bragte kantspilleren Andriy Yarmolenko Ukraine foran 1-0.

West Ham-spilleren modtog en høj aflevering fra Ruslan Malinovsky, og siden lobbede Yarmolenko elegant bolden over den skotske målmand Craig Gordon.

Fem minutter efter pausen øgede Roman Yaremchuk til 2-0 på et hovedstød, og publikum på Hampden Park var i vildrede.

Det blev til en reducering af skotternes Callum McGregor efter 79 minutter, men tættere på kom hjemmeholdet ikke.

I stedet cementerede Ukraines indskiftede angriber Artem Dovbyk sejren i tillægstiden. Dovbyk fik en friløber, som han udnyttede, kort efter at han havde brændt en lignende chance ved at vente for længe.

Sejren er ekstra imponerende, når man tager optakten til kampen i betragtning.

Siden slutningen af februar har Ukraine været invaderet af Rusland, og de ukrainske fodboldligaer blev med det samme sat på pause.

Landsholdets playoffkamp mod Skotland blev skubbet fra marts til juni, og i stedet for at træne i hjemlandet har landsholdet de seneste uger forberedt sig på opgøret i Slovenien.

De ukrainske spillere har ikke kunnet træne i deres hjemland, og mange af spillerne har ikke været i kamp i måneder på grund af krigen.

Det kunne man ikke se i onsdagens kamp, hvor ukrainerne i det meste af opgøret dominerede og kontrollerede begivenhederne.

Wales har fordel af hjemmebane i den afgørende dyst mod Ukraine om en VM-billet på søndag.