Stor VM-ændring: Helt ny offside-teknologi

En helt ny teknologi kommer til at se dagens lys, når VM i Qatar løber af stablen til november.

Der er tale om en såkaldt semiautomatisk offside-teknologi, som FIFA nu har godkendt til brug.

Det skriver BBC.

For at teknologien kan virke, bliver der sat en chip ind i kampboldene. 12 offside-kameraer vil desuden blive placeret på hver af de stadioner, som danner ramme for VM.

Det betyder helt konkret, at enhver spiller, der står i en offside-position, vil udlæse en alarm i VAR-rummet, og herefter kan dommeren på banen så få besked.

Når dommer og VAR-dommere i dag skal tjekke offside ved brug af VAR, kan det tage lang tid, men det skal den nye teknologi være med til at forbedre.

Systemet blev afprøvet under sidste års Arab Cup og VM for klubhold. Her reducerede man i gennemsnit offside-beslutninger i VAR-situationer fra 70 til 25 sekunder.

Selv om dommerprocessen bliver mere automatiseret, er det dog fortsat dommere af kød og blod, der sidder med den endelige beslutning, forsikrer Fifas dommerchef, Pierluigi Collina.

- Jeg har læst om robotdommere. Jeg forstår, at det er en god overskrift, men det er altså ikke tilfældet.

- Kampdommerne er stadig involverede i beslutningsprocessen. Den semiautomatiske teknologi giver kun udslag, hvis en spiller befinder sig i en offside-position, når bolden bliver spillet.

- Vores mål er at træffe korrekte beslutninger på banen. Hvis noget går galt, kan dommeren benytte sig af teknologien for at få bedre indblik i, hvad der faktisk skete. Og her vil der stadig være plads til diskussion, siger han ifølge BBC.

Pierluigi Collina har selv en fortid som dommer.

Fra 1998 til 2003 blev han kåret til verdens bedste dommer seks år i streg. Han var desuden dommer til VM-finalen mellem Brasilien og Tyskland i 2002.

