'Store' Larsen har fået stjålet EM-trøje tilbage

Henrik ’Store’ Larsens spillertrøje fra semifinalen mod Holland i 1992, der blev stjålet fra Euro-udstillingen på Ofelia Beach, er kommet tilbage til sin ejermand.

EM-helten opdagede, at trøjen var væk fra udstillingen på Ofelia Beach i forbindelse med sommerens EM-slutrunde, og han bad derfor om hjælp på sociale medier.

Det lykkedes.

'Godt nyt fra DBU, trøjen kom med posten her til morgen, så det er jeg glad for, tak for hjælpen til alle der har gjort en indsats for at få den tilbage' skriver Henrik 'Store' Larsen på Instagram.

- Det er sgu dejligt

Trøjen blev sendt tilbage med posten til DBU med en besked, om at afsenderen ikke havde stjålet trøjen, men at personen havde fået den igennem en tredjepart.

Det fortæller en glad Henrik 'Store' Larsen, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Det er sgu dejligt. Det er godt, at der er folk med samvittighed. Bare at den er kommet tilbage, så er det fint, siger Henrik 'Store' Larsen, der fortæller, han ikke regner med, at der skal foretages yderligere i sagen.

I stedet vil den tidligere angriber passer ekstra godt på trøjen, når han har fået den fra DBU.

- Jeg tror, vi lægger den godt ned i kælderen - måske i en bankboks, griner EM-topscoreren fra 1992.