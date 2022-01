Storfavoritten Senegal sejrer

Ækvatorial-Guinea var stor underdog, men formåede at presse storfavoritten Senegal, da de to søndag mødtes i kvartfinalen i Africa Cup of Nations.

Efter en time udlignede Ækvatorial-Guinea til 1-1, og det skabte en smule frustration hos Senegal, som dog trak det længste strå og vandt 3-1.

Dermed er Liverpool-stjernen Sadio Mané og holdkammeraterne klar til semifinalen, hvor de skal møde Burkina Faso.

I turneringens anden semifinale mødes værtsnationen Cameroun og Egypten.

Ækvatorial-Guinea kom godt i gang med opgøret, men Senegal satte sig forholdsvis hurtigt på begivenhederne.

Tilskuerne blev dog ikke ligefrem forkælet med et hav af store chancer. Først efter 28 minutter blev det for alvor farligt, men så blafrede nettet også.

Sadio Mané fandt en fremadstormende Famara Diedhiou i dybden, og angriberen var usvigelig sikker, da han nåede bolden og sparkede den i netmaskerne.

Kort inde i anden halvleg blev det en anelse dramatisk.

Ækvatorial-Guineas Iban Salvador vippede bolden op på hånden af Kalidou Koulibaly, som var i eget felt, og så blev der appelleret for straffespark. Efter et VAR-tjek besluttede dommeren dog, at der ikke var straffespark.

Det blev dog ikke det sidste, vi skulle se fra Ækvatorial-Guinea.

Efter knap en time fik Jannick Buyla, der spiller i den tredjebedste spanske række, bolden i feltet, og med tåen prikkede han den forbi Premier League-keeperen Edouard Mendy.

Senegal var pludselig under pres, men efter 69 minutter kom forløsningen.

Ækvatorial-Guinea fumlede gevaldigt efter et hjørnespark. To spillere stødte sammen i et forsøg på at få bolden væk, og så sparkede Cheikhou Kouyate klatten i kassen.

Det sidste søm blev slået i kisten, da Sadio Mané efter 79 minutter sled sig fri i venstresiden og serverede kuglen for Ismaïla Sarr, som scorede til 3-1.

