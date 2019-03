Storhitter i Spanien: Landsholdspiller på salgsturné

Lige nu har Martin Braithwaite stor succes i Leganés i den spanske La Liga. Den fine form kan han meget passende bruge som sin helt egen salgsturné på den store europæiske fodboldscene.

For opholdet som lejesvend i Leganés er på lånt tid. Lejeaftalen udløber til sommer, og udsigterne til at fortsætte er ikke store.

Har ikke pengene

- Leganés har ingen købsoption på mig. Jeg er meget glad for at være i klubben, men tror ikke, det er et sted, jeg kommer til at fortsætte, fordi de sandsynligvis ikke kan betale transfersummen for mig, siger Martin Braithwaite til Ekstra Bladet.

Hvad der kommer til at ske, ved han ikke. For ham er sommeren langt væk. Lige nu nyder han de positive vibrationer i det spanske. Han har scoret mod både Real Madrid og Barcelona og har i sandhed bidraget til, at den lille klub syd for hovedstaden Madrid med otte points afstand er i færd med at sikre sig endnu en sæson i den bedste spanske fodboldrække.

- Jeg vil gerne have lidt mere stabilitet med hensyn til min fodboldfremtid. Finde en klub, hvor jeg kan spille i længere tid. Ikke mindst for familiens skyld. Jeg har tre børn på ni, otte og tre. De har klaret flytningen til Spanien helt enestående, forklarer han.

Martin Braithwaite har stor succes i Leganés, hvor han har scoret fire mål i 12 kampe for klubben. Her jubler han efter scoringen mod Rayo Vallecano. Foto: Rodrigo Jimenez, Ritzau Scanpix.

Ikke mere Middlesbrough

Men fremtiden ligger bestemt ikke i Middlesbrough, hvor han ellers har kontrakt til 2021.

- Jeg kommer ikke tilbage til Middlesbrough. Det kan jeg ikke se for mig, pointerer han.

Nu er kombinationen af Braithwaite og Middlesbrough også et helt forkert match, når cheftræneren hedder Tony Pulis.

- Det projekt, jeg blev præsenteret for i Middlesbrough, ændrede sig fuldstændig, da Pulis kom til. Han har en underlig måde at spille fodbold på. Holdet spiller defensivt med lange bolde. Det er rigtig kick and rush. Det passer ikke så godt til mig.

- Det er også forklaringen på, at jeg ikke spillede så meget i Middlesbrough, men jeg brokkede mig aldrig. Jeg arbejdede hårdt og forsøgte at bevare det gode humør hver dag på træningsbanen.

- Derfor kan jeg også kun ryste på hovedet over de historier, der kom frem om, at jeg var et brokkehoved. Det var jeg på ingen måder, siger Martin Braithwaite.

Modgangen i Middlesbrough har også været lærerigt for den 27-årige angriber, der står noteret for fire scoringer i 12 kampe for Leganés.

- Uanset hvor negativt tingene ser ud, handler det om at arbejde hårdt og være positiv. For lige pludselig får du en ny chance. En mulighed, hvor tingene hurtigt kan ændre sig. Den chance fik jeg i Leganés, hvor jeg trives, men jeg ved også, at der sandsynligvis venter noget nyt til sommer, forklarer han.

Martin Braithwaite forbereder sig lige nu til de to landskampe mod Kosovo og Schweiz. Det sker i en periode, hvor han har stor, personlig succes i Leganés som lejesvend. Foto: Lars Poulsen.

Har taget Spanien med storm

Landstræner Åge Hareide og hans assistent, Jon Dahl Tomasson var i Spanien 16. januar, hvor de så Martin Braithwaite i matchvinderrollen mod Real Madrid i den spanske pokalturnering.

Siden har de fulgt angriberens imponerende bedrifter i de første snart tre måneder af 2019. Og specielt Jon Dahl Tomasson er imponeret over det, han har set.

- Det var lidt utroligt, hvad Martin præsterede i den kamp mod Real Madrid. Ja, faktisk, hvad han har leveret siden. Specielt fordi han kom fra en situation i Middlesbrough, hvor han ikke spillede særlig meget. Han har taget Spanien med storm og er en type, der passer rigtig godt til den spanske liga, mener Jon Dahl Tomasson og uddyber:

- Han trådte direkte ind på Leganés’ mandskab og blev en forstærkning for fra dag et. Han er blevet dygtig til at spille i små rum og god til at udnytte sin hurtighed. Hos os kan han spille alle de fire forreste pladser. Det er en stor fordel at have sådan en spiller i sin trup, pointerer han.

