Storklubber ser på Eriksen

WIEN (Ekstra Bladet): Transfervinduet åbner lige om lidt.

Klubberne gør klar til den store sommeroprustning. Derfor skal de have et sidste indtryk af spillerne, inden sommerferien står for døren og pengepungen skal åbnes.

Mandag aften på Ernst Happel Stadion i Wien er hele 10 klubber på plads, lige som det kroatiske fodboldforbund har repræsentanter til stede. Det sidste er ganske naturligt, fordi Kroatien er Danmarks modstander fredag i Parken i Nations League.

De ti klubber, der har fundet vej til Wien, er: FC Augsburg, Torino, Bayer Leverkusen, West Ham, Manchester United, Borussia Dortmund, Sarpsborg, Trabzonspor, Istanbulspor og Tottenham.

Tottenham er på plads på Ernst Happel Stadion. Er det mon for at se nærmere på Christian Eriksen og Joakim Mæhle. Foto. Lars Poulsen.

Der er specielt fremmødet hos to af de tilstedeværende klubber, der har særlig fokus, når vi ser på Kasper Hjulmands spillere.

Det handler om Manchester United og Tottenham. Begge klubber er Christian Eriksen sat i forbindelse med. den danske landsholdskreatør er transferfri og kan frit skifte klub.

Tottenham kan også være i Wien for at se nærmere på Joakim Mæhle. Den engelske klub er på rygteplan sat i forbindelse med danskeren, der har haft det lidt svært i den forgangne sæson i Atalanta.

Det er også interessant, at de tyrkiske mestre fra Trabzonspor, hvor Andreas Cornelius holder til, også er blandt de fremmødte klubber.

Hvad norske Sarpsborg laver i Wien er et rigtig godt spørgsmål. Det er nok ikke den hylde, som den norske klub normalt henter spillere fra.

Kampen mellem Østrig og Danmark starter kl. 20.45 og vises direkte på TV 2.

