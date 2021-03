Storroser Wind: - Har killerinstinktet

Det står ikke længere til diskussion, om Jonas Wind skal med til sommerens EM-slutrunde, der for Danmarks vedkommende begynder om blot 77 dage med opgøret mod Finland i Parken.

Diskussionen er nu snarere, hvem der reelt truer ham som det logiske, indlysende førstevalg på pladsen som spidsangriber.

Jonas Wind debuterede i oktober mod Færøerne. Siden har han scoret tre mål i fem landskampe. Foto: Lars Poulsen.

Både Kasper Dolberg og Andreas Cornelius er distanceret med længder af FCK-angriberen, der har bevist, man ikke behøver at være verdens hurtigste, hvis andre spidskompetencer er i top.

For Jonas Wind er det en kombination af den fysiske styrke, de tekniske færdigheder, spilforståelsen og koldblodigheden foran mål, der lige nu gør ham til Danmarks brandvarme bomber.

- Som udgangspunkt tror jeg, at Kasper Dolberg var Kasper Hjulmands førstevalg, da han tiltrådte. Men hvor længe skal vi vente på, han for alvor slår til, spørger Discoverys fodboldekspert Morten Bruun og uddyber:

- Når vi ser på Andreas Cornelius, har han haft sine øjeblikke, men hans skadehistorik er til gengæld fortvivlende.

- Ser vi på Jonas Wind, så har han killerinstinktet. Han scorer målene. Han skal virkelig gøre sig meget umage, hvis ikke han er førstevalget, når vi møder Finland til EM, mener Morten Bruun, der er ekspert hos Discovery.

Jonas Winds karriere kan kulminere til sommer. Han kommer til EM, men leverer han varen på hjemmebanen i Parken, kan en stor kontrakt i udlandet vente på ham.

Kulmination til sommer

Når et hold skifter træner, blæser der altid nye ’Winde’. Tabere og vindere dukker op til overfladen.

På trods af FC Københavns slingrekurs i Superligaen har Jonas Wind i sandhed grebet den chance, Kasper Hjulmand har givet ham.

Han debuterede mod Færøerne i efteråret i Herning, har scoret tre mål i fem landskampe. Imponerende 76 minutter pr. scoring er facit for 22-årige Jonas Wind.

Nu står han foran en sommer, som på flere fronter kan blive den foreløbige kulmination på karrieren for Jonas Wind.

Jonas Wind scorede til 2-0, da Danmark fik en perfekt start på VM-kvalifikationen med sejrne mod Israel. Foto: Atef Safadi/Ritzau Scanpix.

Rekordtransfer på vej?

For lidt over ét år siden forudsagde daværende FCK-manager Ståle Solbakken, at Jonas Winds pris kunne eksplodere.

- Det er meget, meget dumt at sælge spillerne for halv pris, når de kan få en god sæson og blive meget mere hypet. Jonas Wind kan vi sikkert få tre-fire millioner euro (22,5-30 millioner kroner, red.) for i løbet af denne sæson, men måske 15-20 millioner euro (112-150 millioner kroner, red.) om 18 måneder, lød budskabet fra Ståle Solbakken til TV3+ i starten af marts sidste år.

Det vil altså mere præcist sige, at Solbakkens forudsigelse fra sidste år vil betyde, at Jonas Wind skal spille EM for Danmark og siden blive solgt for er rekordbeløb for en dansk spiller ud af Superligaen.

Hvis Jonas Wind skal sælges for mere end 100 mio. kr. kræver det han scorer et par mål ved sommerens EM-slutrunde, vurderer fodboldeksperten Morten Bruun. Foto: Jack Guez/Ritzau Scanpix.

Fodboldeksperten Morten Bruun tror ikke, en salgspris på Jonas Wind kommer over 100 mio. kr., hvis han ikke leverer et stort EM.

- Skal Jonas Wind sælges for mere end 100 mio. kr., kræver det, at han scorer et par mål ved EM-slutrunden.

- Han bliver alene ikke solgt for så stort et beløb, hvis han kun har scoret et par landskampmål og for FCK i Superligaen. Det kræver, at han har vist sig frem på den helt store scene, som en EM-slutrunde er, vurderer Morten Bruun.

Jonas Wind har i dag sin bror, Morten Wind, som rådgiver. Han er blevet ansat i agentfirmaet People in Sport.

100 millioner kroner? Ja, sgu' da!

Bundesligaen er det rigtige sted Karsten Aabrink, der er tidligere agent, vil ikke sige om prisen for Jonas Wind lige kan ramme 100 mio. kr. - Men jeg kan sige, at en pris for en dansk spiller, der optræder i Superligaen sagtens kan fordobles, hvis han præsterer på landsholdet som vi har set med Jonas Wind, siger Karsten Aabrink og slår fast: - Hvis jeg var rådgiver for ham, ville jeg forsøge at få ham til en top-5 klub i Bundesligaen. - Det kan godt være, at de ikke betaler de samme priser som i England. Men chancen for at slå til er større i Bundesligaen end i Premier League for en ung spiller som Jonas Wind. - Man skal tænke på, at det ikke kun handler om penge, men lige så høj grad om karriereplanlægning. Jonas Wind risikerer at knække nakken, hvis han allerede nu havner i Premier League, mener Karsten Aabrink. Vis mere Luk

Bomber hierarkiet Jonas Wind, FC København Den 22-årige FCK-profil har stille og roligt overhalet alle rivalerne indenom. Han er på ingen måder verdens hurtigste, men han er en fysisk stærk opspilsstation med et eminent blik for medspillerne. Han er sikker EM-deltager til sommer. Kasper Dolberg, Nice Han er for alvor på vej tilbage efter en blindtarmsoperation, corona og skader. Han har spillet de seneste to kampe for Nice uden at score. Måltørken har stået på længe for den 23-årige angriber. Seneste scoring er 25. oktober – 15 kampe har han spillet uden mål. Han er sikker i EM-truppen til sommer. Andreas Cornelius, Parma Oven på 12 scoringer i sidste sæson har han ramt måltørken i denne sæson. 21. februar scorede han sæsonens første mål. Han er aktuelt ramt af en skade. Og netop skader har været hans store udfordring hidtil i karrieren. Men er han spilleklar, er han med i sommerens EM-trup. Marcus Ingvartsen, Union Berlin Han var med for et par år siden i truppen. Det er han igen nu. Men debuten har han stadig til gode. Den store, stærke angriber har vist fin form på klubholdet, men han har dog kun scoret to gange i denne sæson. Det ser svært ud at indløse en EM-billet. Patrick Mortensen, AGF Den 31-årige angriber scorer mål på samlebånd for AGF. Flere har efterlyst han skal have chancen i landsholdsregi. Men hertil ser vejen tilsyneladende meget vanskelig ud for angriberen, der ikke skal regne med en EM-billet til sommer. Så skal der ske mere end mirakler. Mikael Uhre, Brøndby De færreste havde forventet, at Brøndby-bomberen både skulle være topscorer i Superligaen og en kandidat som spidsangriber til landsholdet. En udtagelse ser ikke ud til at være lige om hjørnet. Men fortsætter han scoringsstimen i slutspillet, kan han blive en darkhorse i jagten på en EM-billet. Men vanskeligt ser det godt nok ud. Nikolai Baden Frederiksen, Tirol Den 20-årig angriber har gang i en stor sæson i Østrig, hvortil han er udlejet. 10 scoringer er foreløbig facit. Han er stadig et stykke vej fra at være moden til at træde ind på den helt store scene. Men ingen tvivl om potentialet er stort. Nicolai Jørgensen, Feyenoord Han var til VM for tre år siden, men siden har både landsholds- og klubkarrieren været på retur. Han har blot scoret tre gange i denne sæson. Han har lige rundet det 30 år og virker lige nu meget langt fra landsholdet, hvor han senest var med 7. juni 2019. Wahid Faghir, Vejle Stortalentet fra Vejle spillede fra start, da U21-landsholdet triumferede mod Frankrig. Han er kun 17 år og fremtidens mand. Der er stadig et godt stykke vej til en plads på Kasper Hjulmands mandskab.

I svime over Wind

Iskold helt: Brøndby-fans kan bare snakke