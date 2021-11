Storroses: Kan blive verdens bedste

- Det er måske på tide, at jeg påtager mig et større ansvar uden for banen - på banen tager jeg det ansvar, man kan forvente, mener Andreas Christensen

Når kaptajnen taler, så bliver der lyttet.

Tirsdag sendte Simon Kjær den største buket roser i retning mod sin makker i det centrale forsvar på landsholdet, Andreas Christensen.

Anføreren er imponeret over den udvikling AC har gennemgået de senere år, hvor han ikke kun i landsholdsregi, men også på klubholdet er blevet en markant skikkelse.

Andreas Christensen havde ikke set roserne fra Simon Kjær, der mener, at makkeren kan blive verdens bedste stopper. Foto: Lars Poulsen.

Simon Kjær er imponeret over den udvikling makkeren Andreas Christensen har gennemgået de senere år. Foto: Lars Poulsen.

- Andreas har vel alle forudsætninger for at kunne blive verdens bedste forsvarsspiller, vil jeg mene. Han læser spillet helt unikt. Han er fantastisk på kuglen, hurtig og atletisk.

- Han må gerne råbe lidt højere, men det er blevet bedre. Han er en fantastisk forsvarsspiller, og har udviklet sig både på og udenfor banen i den tid, han har været med. Men jeg vil stadigvæk gerne have mere ’AC’.

- Jeg vil gerne have mere personlighed ind over. Det er blevet bedre, men et af de steder, hvor blandt andre jeg vil blive ved med at presse på og forlange mere af ham. I min verden styrer han lidt selv, hvor langt han vil tage det, lød roserne fra Simon Kjær.

Problemet var bare, at Andreas Christensen ikke var klar over det, før han onsdag mødte den danske presse.

Andreas Christensen og Simon Kjær er et stærkt makkerpar i det danske forsvar. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg er glad for de fine ord fra Simon. Det er ikke noget, han har sagt til mig personligt. Men det er også lidt på hans skuldre at hjælpe mig opad. Det er ham, der står forrest. Så han har lagt et pres på sig selv, siger Andreas Christensen, der erkender, at han aldrig bliver den mest råbende og dirigerende verbalt, når de er på banen.

- Det er måske rigtigt nok, men jeg tror også, at Simon ved, at mange gange kan man ikke høre hinanden inde på banen, så mange gange er det instinktet, der kommer til at afgøre situationerne, og der føler jeg, at jeg er meget langt fremme, og jeg har altid gjort mig for at gøre tingene rigtigt, og så kan jeg efter det begynde at tænke på alt andet, siger Andreas Christensen.

Han erkender dog, at han uden for banen godt kan begynde at påtage sig et større ansvar i landsholdsregi, hvor han med flere end 50 landskampe er end af de rutinerede i truppen.

- Personlighedsmæssigt kan jeg måske uden for banen godt tage mere ansvar, men det kommer nok også mere, når de ældre ikke mere er på holdet. Så skal jeg tage ansvar, men inde på banen føler jeg, at jeg gør min del, pointerer han.