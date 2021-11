Stort drama: Holland kikser til sidst

Det hollandske fodboldlandshold misbrugte lørdag en stor mulighed for at booke en plads til næste års VM i Qatar.

Med en sejr over Montenegro på udebane ville hollænderne sikre sig adgang til slutrunden, men opgøret endte 2-2 efter to montenegrinske scoringer i de sidste ti minutter.

Memphis Depay havde bragt Holland foran med 1-0 på et straffespark og senere 2-0, og alt tydede på, at hollænderne dermed ville sikre sig førstepladsen i gruppe G med sikker afstand til Tyrkiet og Norge.

Det gik alligevel galt for gæsterne, da først Ilija Vukotic fik reduceret til 1-2 for hjemmeholdet med små ti minutter tilbage.

Kort efter slog også Nikola Vujnovic til, da han gjorde det til 2-2 for Montenegro.

De to montenegrinske målscorere var kommet på banen midtvejs i anden halvleg.

Tidligere på lørdagen havde Norge på hjemmebane dummet sig med 0-0 mod Letland, hvilket umiddelbart så ud til at koste nordmændene chancen for at tage den direkte VM-billet.

Med Hollands resultat i Montenegro er alt fortsat åbent, når gruppespillet afsluttes på tirsdag, hvor Holland får besøg af Norge, mens Tyrkiet skal en tur til Montenegro.

Holland topper gruppen med 20 point foran Tyrkiet og Norge, der hver har 18 point.

Alle tre mandskaber kan potentielt sikre sig førstepladsen, og kampen om andenpladsen er også åben.