Stort drama - stadion i flammer

Der skal en stor fodboldmæssig overraskelse til, hvis lørdagens VM-kvalifikationskamp mellem Andorra og England skal blive spændende.

Men kampen fik fredag en dramatisk optakt.

Brandvæsenet måtte i aktion. Foto: Ritzau Scanpix

En brand brød ud i området, hvor de to holds bænke befinder sig. Store flammer og sort røg omgav hurtigt området, der ligger få meter uden for banen.

Flere britiske journalister har lagt billeder og beskrivelser op af branden på Twitter. Af dem ses det, at brandvæsenet er ankommet for at få flammerne under kontrol.

Journalisten John Cross skriver, at banen ikke ser ud til at have taget skade af branden.

Til gengæld viser flere billeder fra Andorra, at en skærm, der bruges til videogennemsyn med VAR-systemet, er blevet medtaget af branden.

Branden gik hårdt ud over VAR-skærmen. Foto: Ritzau Scanpix

VM-kvalifikationskampen spilles efter planen lørdag klokken 20.45. Før kampen topper England kvalifikationsgruppe I med 16 point efter 6 kampe.

Andorra er næstsidst i gruppen med tre point for seks kampe.

Branden foregik til venstre i billedet. En skærm, der bruges til VAR-gennemsyn, har tilsyneladende taget skade. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

