Stort EM-kaos hos Tivoli

Tivoli har udskudt booking af billetter til deres EM-storskærmsarrangement til klokken 12 efter en teknisk fejl.

Det var meningen, at der skulle åbnes for booking af de 2.000 gratis billetter klokken 10, men ved en fejl kom folk i kø allerede ved 9-tiden.

Derfor har man nu besluttet at udskyde frigivelsen af billetter til klokken 12, så alle får en 'fair chance' for at sikre sig en billet til arrangementet, hvor EM-semifinalen mellem England og Danmark vises på storskærm.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Tivolis pressechef, Torben Plank, der beklager problemerne.

- Vi er simpelthen så kede af det. Der er sket en fejl med linket, som er blevet lagt op for tidligt, og det har vi valgt at tage konsekvensen af. Derfor har vi nu lukket det ned, for vi mener, at alle skal have en fair chance. Der vil derfor blive lagt et nyt link op klokken 12. Det bliver først lagt op klokken 12, og det er først herefter, man kan reservere plads.

Der er jo mange vrede fans, der sidder derude og har siddet i kø længe. Hvad kan de forvente?

- Det er en klar fejl, og jeg kan kun sige, at vi beklager over for dem, der er skuffede. Vi synes dog, det er mest fair, at alle får en fair chance for at reservere plads, så derfor resetter vi det hele. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, men vi er også sikre på, at de gæster, der har siddet i kø, vil kunne forstå det, når vreden lige har lagt sig, siger Torben Plank, der desuden oplyser, at 25.000 var i kø til billetterne.

Lørdag var der også kamp om pladserne foran storskærmene i København

Tivoli har også tidligere vist flere af Danmarks kampe ved EM. Billetterne giver adgang til et særligt område på Plænen, men adgang til Tivoli koster almindelig entre.

Der er 2.000 billetter til kampen mod England. Alle kan booke fire billetter, men man skal personligt møde op i Tivoli onsdag mellem 15 og 17.30 for at registrere sig og få udleveret et adgangsgivende armbånd.

Kampen starter onsdag klokken 21, og der er adgang til det særlige område fra klokken 19.