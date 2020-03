Stort medie: EM bliver udskudt

UEFA holder tirsdag krisemøde om EM-slutrunden, og her vil det ifølge Financial Times blive besluttet, at slutrunden udskydes

Financial Times erfarer, at UEFA udskyder EM i fodbold.

UEFA skal tirsdag holde krisemøde og vil over videoforbindelser tale med alle 55 medlemslande.

Financial Times skriver, at UEFA vil udskyde EM, så de europæiske ligaer kan afslutte sæsonerne: Nye datoer for slutrunden melder mediet dog ikke noget om.

- EM vil blive udskudt i et forsøg på at give kontinentets nationale ligaer mulighed for at afslutte sæsonerne og undgå flere milliarder euro i tab, siger flere kilder tæt på sagen ifølge avisen.

Tidligere har andre medier erfaret lignende.

UEFA har ikke ønsket at kommentere sagen over for Financial Times.

Mødet tirsdag har ladet vente længe på sig, eftersom det meste af fodbolden i Europa allerede har været sat på pause i mange dage. Kun i Tyrkiet og Rusland spilles der fortsat i de bedste rækker.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det helt store problem for UEFA er, at kalenderen i forvejen er fyldt til bristepunktet, hvorfor at en ny periode for slutrunden bliver vanskelig at sætte dato på.

Ekstra Bladets sportskommentator Jan Jensen har fremlagt fire mulige scenarier, der kan komme i spil, når der skal findes en løsning på EM-problematikken.

Senest skrev den britiske avis The Telegraph lørdag, at UEFA overvejede at flytte sommerens slutrunde, så den blev afviklet i december.

I torsdags skrev den franske avis L'Équipe, at UEFA ville udskyde sommerens EM til 2021 - altså et helt år.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Åge Hareides kontrakt med DBU udløber denne sommer, hvorfor en udskydelse af EM-slutrunden vil betyde, at nordmanden ikke får lov til at stå i spidsen for landsholdet under turneringen. Foto: Lars Poulsen

Flere andre medier har også skrevet om en mulig EM-udskydelse, og mandag beretter den tyske tv-kanal ZDF, at der er to muligheder.

Den ene er at skubbe EM til sommeren 2021. Den anden er at skubbe EM til senere på året.

Men hvis europamesterskabet skal spilles i sommeren 2021, vil det kræve, at UEFA forhandler en aftale på plads med Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), som har planlagt et stort klub-VM i Kina på det tidspunkt.

Desuden skal der efter planen afholdes VM for kvinder fra 7. juli til 1. august i England.

FIFA ønskede ifølge AFP mandag aften ikke at kommentere sagen.

Efter planen skal EM begynde 12. juni med en åbningskamp i Rom.

København er en af 12 værtsbyer, der skal stå for slutrunden. Danmark er i gruppe med Finland, Rusland og Belgien ved slutrunden.

Se også: DBU bekræfter: Landskampe aflyst

Se også: Landsholdsanfører spærret inde

Tvinger Superligaen mod nødplan

Grotesk fejldom: Systemet har spillet fallit!