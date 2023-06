Stort pres på Hjulmand: Jeg er helt rolig

For tiende kamp i træk er der udsolgt, når Danmark spiller i Parken.

Nye tider, der indikerer den popularitet, som landsholdet byggede op med EM-slutrunden i 2021 som grundstenen for genrejsningen.

Men med en elendig VM-slutrunde og et katastrofalt nederlag til Kasakhstan senest, er landsholdet ved at slide på noget af den kredit, som er blevet opsparet over de senere år.

Der er ikke plads til så mange flere fejlskud her og nu.

Derfor skal de fredag slå tilbage mod Nordirland. De skal vise, at de er tilbage på vindersporet.

Ikke mindst set i lyset af, at kursen mod EM næste sommer i Tyskland ikke skal besværliggøres yderligere.

På den måde er landstræner Kasper Hjulmand også under pres for, at nu skal landsholdet vinde de to kval-kampe.



Slet ikke nervøs

- Jeg er slet ikke nervøs. Jeg har tillid til de spillere, jeg har med.

- Vi er meget opsatte på at levere en god præstation og sikre en sejr, siger Kasper Hjulmand, der kalder det et privilegium at optræde for et fyldt Parken igen.

- Vi er stolte hver gang, vi stiller op for Danmark. Den opbakning vi får, er noget, vi sætter stor pris på. Derfor skal vi også give noget tilbage til tilskuerne, siger Kasper Hjulmand, der har haft fire gode træningsdage forud for opgøret mod Nordirland.

Det ligner et dansk hold i følgende opstilling: Kasper Schmeichel – Alexander Bah, Simon Kjær, Andreas Christensen, Joakim Mæhle – Pierre Emile Højbjerg, Christian Eriksen, Mathias Jensen – Andreas Skov Olsen, Rasmus Højlund, Jonas Wind.

Jonas Wind bejler til en startplads mod Nordirland. Men også Martin Braithwaite og Mohamed Daramy kan komme i spil. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Kasper Hjulmand har en trup på 25 spillere i landsholdslejren. To mand skal sorteres fra inden fredagens kamp. Den ene kunne godt blive Yussuf Poulsen, der har haft lidt små problemer.

I starten af ugen var Mikkel Damsgaard syg, men han er på højkant igen.

Efter fredagens opgør mod Nordirland, træner spillerne lørdag, mens de søndag rejser til Slovenien forud for mandagens kvalifikationskamp.