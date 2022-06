Stort slag: Må undvære superstjernen

Han er Østrigs med afstand bedste spiller, men nu må landstræner Ralf Rangnick se andre veje.

Real Madrid-stjernen David Alaba er nemlig skadet og kommer derfor ikke i kamp, når østrigerne mandag aften gæster Parken i Nations League-opgøret mod Danmark.

Det fortæller den østrigske landstræner på et pressemøde.

Landstræner Ralf Rangnick råder ikke over David Alaba mandag aften. Foto: FRANCK FIFE/Ritzau Scanpix

David Alaba, der til daglig spiller for Real Madrid og derfor for nylig også var med til at vinde Champions League-trofæet, måtte efter 69 minutter udgå af fredagens opgør mod Frankrig.

Ifølge den spanske avis Madrid-avis Marca var der være tale om en muskelskade, som østrigeren har døjet med i længere tid.

En skade, han altså ikke er kommet over.

Alaba er tilmed ikke den eneste. Også forsvarsspillerne Maximilian Wöber og Stefan Posch er ramt af skader, fortæller Rangnick.

Derfor må Østrig siges at være særdeles svækket i defensiven inden mandagens kamp, hvor Østrig jagter revanche, efter det omvendte opgør i Wien endte med en dansk 2-1-sejr.

Her var Alaba, Posch og Wöber alle med.

På søndagens pressemøde gjorde Ralf Rangnick det også klart, at han generelt leder efter friske ben til kampen - præcis ligesom den danske landstræner, Kasper Hjulmand, har bebudet, da mandagens opgør bliver den fjerde på bare ti dage.

Danmark er da også ramt af skavanker inden den sidste Nations League-kamp i denne omgang.

Yussuf Poulsen blev skadet mod Kroatien og er ude de næste seks ugers tid, mens både Thomas Delaney og Jonas Wind er tvivlsomme.

Efter tre kampe topper Danmark fortsat Nations League-gruppen med seks point, mens Østrig indtager en andenplads med fire point.

Mandagens opgør i Parken spilles klokken 20.45.

