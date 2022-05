Stort VM-drama på vej - snød de med spiller?

Vi mangler fortsat at få sat lande på tre af de 32 pladser ved VM senere på året.

Eller er tallet i virkeligheden fire?

I Sydamerika er der på grund af Byron Castillo opstået tvivl og kamp om, hvem der skal have en plads. Skal det være Ecuador, der sluttede som firer i Conmebol-kvalifikationen, eller skal de smides ud, fordi de har gjort brug af Castillo i otte af kampene?

Det sidste, mener Chile, der gerne vil med i stedet for. Derfor har de henvendt sig til det internationale fodboldforbund, FIFA, for at bede dem om hjælp.

Årsagen er, at en lokal journalist i Ecuador mener at have bevis for, at Castillo er colombiansk født og derfor ikke berettiget til en plads på Ecuadors landshold.

Risikerer at miste 14 point

Det ecuadorianske fodboldforbund har dog to gange afvist påstanden som det pure opspind og nonsens.

Men Chile lugter blod og forfølger den lille chance, der er opstået.

Onsdag udfyldte fodboldforbundet et krav, som New York Times har set. Her er angiveligt en fødselsattest, der dokumenterer, at Castillo er tre år ældre, end han ellers har givet udtryk for – OG så står der, at han er født i Colombia.

Hvis det viser sig at være rigtigt, ja så står Ecuador til at tabe alle otte kampe – og de vil i så fald blive frataget de 14 point, de samlede sammen.

I slutstillingen i den sydamerikanske gruppe kan man se, at Chile sluttede som syver af de ti hold. MEN hvis FIFA beslutter at dømme Ecuador som taber i de otte kampe, vil Chile få fem point ekstra, mens Colombia, der sluttede foran dem, ikke vil få noget, da Castillo ikke spillede mod dem. Han spillede heller ikke mod Peru, som sluttede som femmer, og derfor vil Chile hoppe op på fjerdepladsen!

Og bumbummelum! Være VM-klar.

Tidligere har man gravet meget og i lang tid i minimum 75 spilleres fortid, fordi der har været mistanke om falske fødselsattester. Heriblandt Byron Castillos. Af samme grund har man fra forbundets side ventet og ventet med at udtage ham til landsholdet.

- Mængden i både kvantitet og kvalitet af både information og beviser har overrasket os, siger Eduardo Carlezzo, der er advokat for Chiles fodboldforbund.

'Jeg ville ikke bruge ham'

Chilenerne mener at være i besiddelse af både ecuadoriansk og colombiansk fødselsattest på Castillo. Det colombianske dokumenterer fødslen a fen dreng i 1995, hvor forældrene har de samme navne som Byron Castillos.

- Hvordan kan vi undgå at reagere med den slags beviser, spørger Carlezzo.

Så sent som sidste år sagde Carlos Manzur, der er præsident for Ecuadors fodboldforbund:

- Det er et spørgsmål om at spille sikkert for at undgå problemer. Han er en god spiller, og var det op til mig, ville jeg ikke bruge ham på landsholdet. Jeg ville ikke risikere noget, sagde han.

Så gik der en måneds tid, og en ecuadoriansk dommer gav ham papir på, at han kunne debutere for landsholdet. Det gjorde han så fem måneder senere. I øvrigt mod Chile…

Da der så igen opstod spekulationer om ophavet, understregede Manzur, at der var kommet styr på Castillos papirer, og at han er ecuadorianer.

Spørgsmålet er, om FIFA er enig.

I skrivende stund er Ecuador direkte kvalificeret – sammen med mastodonterne Brasilien, Argentina og Uruguay, mens Peru som femmer i kvalifikationen skal ud i en ekstra playoff-kamp mod enten Australien eller Emiraterne.

