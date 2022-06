Strømsvigt til landskamp: UEFA reagerer

Halvanden time.

Så lang tid måtte de danske landsholdsstjerner vente på at spille kampen mandag aften i Wien. Kampen skulle være begyndt klokken 20.45, men kom først i gang klokken 22.15.

Al strømmen gik på Ernst Happel Stadion klokken 20 inden opgøret i Nations League, der er en UEFA-turnering. Efter sigende var 1500 husstande også ramt af nedbruddet.

Den udsatte kamp vil blive undersøgt af UEFA.

'UEFA arbejder tæt sammen med Østrigs Fodboldforbund i forhold til problemerne med strømforsyning for at indsamle de nødvendige informationer.'

'På nuværende tidspunkt har vi ikke yderligere oplysninger,' oplyser UEFA i en mail til Ekstra Bladet.

Lyset gik på det store stadion i Østrigs hovedstad. Foto: Lars Poulsen

Spillerne måtte i løbet af aftenen væbne sig med tålmodighed.

- Vi var på vej på banen, så vi var dybt fokuseret og kørt godt op. Men så blev vi kaldt tilbage. Efter et kvarter kunne vi godt fornemme, at det ville tage noget tid, så jeg skrev til mine venner, at de godt kunne knappe en øl mere op foran tv'et, sagde Joakim Mæhle.

UEFA vil også indsamle informationer om det store hul midt på banen. Et hul, der blev kritiseret efterfølgende.

- Jeg sidder her med et par billeder af et kæmpestort hul midt på banen, som var direkte farligt for spillerne. Den var tung og fyldt med huller. Det her hul var helt horribelt, sagde landstræner Kasper Hjulmand.

Danmark vandt kampen, der først sluttede over midnat på grund af forsinkelsen, med 2-1. Pierre-Emile Højbjerg og Jens Stryger Larsen scorede danskernes mål.

Selv hvis strømmen bliver slukket på hele Østerbro i København, er Parken rustet til at håndtere den slags nødsituationer.