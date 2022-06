Strømsvigt udsætter landskamp

Det danske landshold skulle have startet Nations League-kampen mod Østrig, men et stort strømsvigt har ramt Wien og dermed også Happel Stadium og kampen er udsat på ubestemt tid

Opdateret 21.52: Der er nu lys på stadion igen, og det er blevet besluttet, at kampen bliver fløjtet i gang 22.15. Spillerne er igen på banen og varmer op på ny.

Et stort strømsvigt har ramt Wien, og det er også gået ud over landskampen mellem Danmark og Østrig, der altså ikke er blevet fløjtet i gang endnu.

Kampen var oprindeligt sat til at skulle starte 20.45.

Ekstra Bladets folk, der er til stede på stadion, fortæller, at al strømmen gik klokken 20 på Ernst Happel Stadium i Wien. Det betyder, at kampen lige nu er blevet udsat på ubestemt tid, imens der bliver arbejdet på højtryk for at få styr på strømmen.

Der er efter sigende 1500 husstande, der er ramt af nedbruddet, og der arbejdes lige nu på højtryk for at løse problemet.

- Der er et stort strømsvigt, der ikke er relateret til stadionet, men på tværs af store områder i Leopoldstadt. Vi undersøger lige nu mulighederne for at få nødgeneratoren op og køre.

- Lige nu kan vi ikke gøre så meget, og vi bliver nødt til at vente at se, hvad der sker, fortæller Ernst Peter Neuhold til mediet Kronen Zeitung.

Foto: Lars Poulsen

Spillerne står i tunnellen og tripper, mens der fortsat ikke er kommet nogle meldinger om, hvornår kampen bliver fløjtet i gang.

Foto: Lars Poulsen

Tilskuerne på stadion slår tiden ihjel ved at lyse med deres telefoner, imens de laver bølgen rundt på stadion. Derudover er arrangørerne også lykkes med at få sat landskampen mellem Frankrig og Kroatien op på storskærm, så tilskuerne kan følge med i den kamp.

Foto: Lars Poulsen

Vores folk i Wien fortæller, at hele eskapaden kan ende med et efterspil på grund af den manglende nødgenerator på stadion.

