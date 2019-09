Studiet flækker af grin

Thomas Gravesen var en spasmager som spiller, men han har heldigvis ikke lagt det fra sig i ekspertrollen hos Discovery Networks.

Før kampen mod Gibraltar så det kortvarigt ud til, at den tidligere midtbanegeneral glemte, at han var i studiet for at bage op til kampen, for der kom lige en god ven forbi, som 'Graver' bare måtte hilse på.

Vært Zak Egholm og med-ekspert Lars Jacobsen flækkede af grin.

Danmark kom godt fra start med en scoring fra Robert Skov i startfasen og senere i første halvleg fik Christian Eriksen scoret på et straffespark begået mod Thomas Delaney.