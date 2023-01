Succesfuld landstræner forlænger

To VM-finaler med én verdensmesterskabstitel til følge - resultaterne taler for sig selv.

Didier Deschamps er en af de mest succesfulde landstrænere i nyere tid, og nu har den 54-årige franskmand forlænget sin kontrakt.

Den nye kontrakt gælder frem til sommeren 2026. Det oplyser det franske fodboldforbund på Twitter.

Såfremt Deschamps bliver siddende som landstræner hele vejen igennem den nye kontrakt, kan han prale af at have været fransk landstræner i hele 14 år.

Han startede i jobbet i 2012 efter en længere trænerkarriere i Monaco, Juventus og Marseille.

Siden førte han holdet til EM-finalen i 2016, VM-titlen i 2018 og senest VM-finalen i Qatar for under en måned siden.

Han er én af blot tre managere, der har vundet VM som både spiller og træner. I sin aktive karriere var han nemlig en del af det franske mandskab, der blev verdensmestre på hjemmebane i 1998.

Nu får han tjansen som landstræner i yderligere to slutrunder, når EM i Tyskland venter i 2024, og når de europæiske landshold flyver tværs over Atlanten til Amerika til VM 2026 - hvis holdet kvalificerer sig vel at mærke.